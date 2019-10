Gjert er bekymret over sønnens temperament

Se situasjonen som gjør Gjert bekymret i videovinduet øverst.

Nok en gang ble det dramatisk for Team Ingebrigtsen i forsøksheatene – denne gang på 1500 meter og med Filip – ikke Jakob – i hovedrollen.

Mellomste bror Ingebrigtsen kom på 4. plass i sitt heat, men var involvert i en hekt på slutten av løpet.

Reprisene viste at han ga Teddese Lemi en liten knyttneve i siden da etioperen skiftet bane foran ham. Lemi gikk så i tartandekket og fikk løpet ødelagt.

Etiopia leverte aldri protest mot Lura-gutten, som dermed er klar for fredagens semifinale.

Pappa Gjert var aldri i tvil om at semifinaleplassen var trygg, og at en protest uansett ikke ville føre frem. Han er likevel klar på at sønnen har en mulig akilleshæl, nemlig temperamentet.

– Filip blir sint. Og det er ikke lurt. For hvis du blir sint så kan det overstyre fornuften. I enkelte situasjoner blir han rett og slett sint, og det blir han i dag. Han blir sint fordi enkelte utøvere i feltet utgjør en risiko, og det liker han ikke, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2 og et samlet pressekorps i Doha.

Fredag er det semifinale. Og det er nok bare å forberede seg på mer dramatikk.

– Jeg er nokså sikker på at det blir klabb og babb da også, sier Gjert.

– Prater du med dem om det?

– De snakker om det, og det er det vitkigste fordi de snakker om det som likemenn. Når jeg kommer inn fra sidelinjen så sier de: «What the fuck. Hva vet vel du? Absolutt ingenting.» Så jeg blir sånn sofakommentator.

Til tross for all dramatikken, var det en lettet og optimistisk pappa og trener som forlot stadionanlegget sent torsdag kveld.

– Det har vært en nervøs dag, fordi jeg har vært litt spent på hvordan kroppene fungerer.

– Det ser bra ut. Jeg er mer optimistisk nå enn jeg var i går. Vi kjører de faste rutinene våre før og etter løp, og det ser ut til å funke bra. Jeg tror vi skal bli bedre og bedre utover i mesterskapet. Hvis vi har truffet sånn noenlunde, så skal vi bli bedre og bedre.

– Ser ut som han har fått rundjuling i 14 dager

På 5000 meter-finalen ga Filip Ingebrigtsen seg underveis på grunn av magesmerter, mens en aldeles utkjørt lillebror Jakob kastet seg over målstreken til en 5. plass.