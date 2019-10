F91 Dudelange - Qarabag (0-4)

Kampen mellom F91 Dudelange fra Luxembourg og Qarabag fra Aserbajdsjan tok en dramatisk vending etter en drøy halvtime på stillingen 2-0 til bortelaget.

Da dukket nemlig en drone opp like over midtsirkelen – i dronen var det festet flagget til den de facto selvstendige republikken Artsakh i Kaukasia, også kalt Nagorno-Karabakh. Flagget er identisk med Armenias flagg, med unntak av et hvitt mønster i enden lengst fra stangen.

Det var svært lite populært blant gjestenes spillere. De prøvde gjentatte ganger å skyte ned dronen – med kampballen. Forsøkene lyktes imidlertid ikke, og kampen ble avbrutt mens dommeren gjenvant kontroll over situasjonen.

Flaggdronen var en nøye planlagt provokasjon og nører opp under en betent konflikt.

En konflikt om området Nagorno-Karabakh gjør nemlig at Armenia og Aserbajdsjan ikke har et diplomatisk samarbeid.

Regionen Nagorno-Karabakh har vært under kontroll av armenske styrker og lokale styrker med armensk etnisitet siden våpenhvilen i 1994 som endte en seksårig krig. Det har vært sporadiske sammenstøt mellom armenske og aserbajdsjanske styrker siden den gang.

Konflikten mellom Aserbajdsjan og Armenia gjorde at Henrikh Mkhitaryan ikke ble med til bortekampen mot Qarabag i gruppespillet i forrige sesongs Europaliga – og heller ikke fikk deltatt i finalen i Baku. Frykt for sikkerheten til den nåværende Arsenal-spilleren var grunnen.