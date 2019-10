Med 0-0 mot AZ Alkmaar i Haag ble den svake rekken på kamper uten borteseier for Manchester United forlenget til ti kamper.

Det er den verste borteformen på 30 år.

Ole Gunnar Solskjær har fortsatt ikke vunnet en kamp på bortebane siden han ble permanent Manchester United-manager.

– Ikke å vinne denne kampen er egentlig ikke så alvorlig, men rekken er alvorlig, mener TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

– Det begynner å bli ganske pinlig, og fokuset rundt denne lange rekken uten seier borte kommer bare til å øke. Mange av kampene som kommer nå er på bortebane, fortsetter den tidligere Tottenham-keeperen.

Solskjær og Manchester United har ikke vunnet på bortebane siden Champions League-bragden mot Paris Saint-Germain 6. mars.

Solskjær pekte på dommeren

United-manageren skyldte på dommeren etter poengtapet i Nederland, for Marcus Rashford fikk ikke straffespark da han ble felt i andre omgang.

– I dag ble dommeravgjørelsen avgjørende. Det burde vært et straffespark, og da hadde vi alle smilt. Selvfølgelig er det mange kamper vi kunne og burde ha vunnet på bortekamp, men jeg synes ikke det er en sak. Det tok et bra poeng på bortebane her. Tar du ett poeng borte og vinner hjemmekampene, tar du deg videre, sier Solskjær.

Manchester United klarte ikke å få til en eneste avslutning på mål. På de 20 kampene Solskjær har vært permanent manager har de kun scoret 18 mål.

– Vi skapte sjanser, men scoret ikke mål. Det er ikke noe poeng i å si at en spiller burde truffet mål da de fikk sjansen, for det vet de selv, sier Solskjær.

Thorstvedt: – Nesten uhørt

Erik Huseklepp mener Solskjær har større problemer enn bare borteformen.

– De sliter egentlig både borte og hjemme. De får det ikke til fremover og skaper ikke sjanser. AZ holder et brukbart nivå, men vi må forvente at et United-lag skaper mye mer mot et lag som dette. Det er helt riktig at det var greit å få med seg ett poeng, men AZ var best, mener TV 2s fotballekspert.

Presset øker for Solskjær, som søndag ettermiddag leder Manchester United i en ny bortekamp mot Newcastle på St. James' Park. I oktober spiller Manchester United fire av fem kamper på fremmed gress.

– Jeg vil ikke spekulere i hva de holder på med på styrerommet, men slår de ikke Newcastle slik de har sett ut denne sesongen, hvem skal de egentlig slå? Viktigheten øker for hver kamp som går uten at de tar en seier på bortebane. Ti bortekamper uten seier for United er nesten uhørt, sier han.

Manchester United ligger på tiendeplass med ni poeng etter sju kamper i Premier League. Det er tre poeng opp til fjerdeplass, mens erkerival og serieleder Liverpool ligger hele tolv poeng foran Solskjærs menn.

Se Newcastle mot Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag ettermiddag fra klokken 17.00.