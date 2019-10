Rosenborg ydmyket på Lerkendal: – Verdens verste déjà vu

Se sammendrag i vinduet øverst!

– Det ser ut som vi har fryktelig lav selvtillit når vi spiller i Europa. Vi er dårlige med ballen, og skaper ikke nok offensivt – men også defensivt. Da sprer det seg usikkerhet, sier Rosenborg-kaptein Mike Jensen til TV 2.

Eirik Horneland mener at PSV spilte med høyere intensitet, tempo og kraft.

– Vi ble nummer to i alt, og er aldri inne i kampen, medgir Rosenborg-treneren.

Trønderne står nå med null poeng etter to kamper, og ligger sist i gruppen. Horneland konstaterer at det ser mørkt ut med tanke på avansement.

– Det er det ingen tvil om. Det handler om å få tatt noen steg i Europa. Akkurat nå synes jeg Rosenborg er på akkurat samme nivå som i fjor, da vi ble tullet med i Europa. Og vi blir tullet med i år. Vi har et stort arbeid foran oss, sier Horneland til TV 2.

44-åringen er overrasket over at Rosenborg «spiller på et helt annet intensitetsnivå enn gjennom sommeren.»

– I juli og august var vi mye nærmere disse lagene enn per i dag. Det ser ut som at luften har gått helt ut av oss, og vi har mistet momentum i alt vi holder på med, er Hornelands knallharde dom.

Marerittomgang

Bare 14 minutter var gått da Pablo Rosario sendte gjestene i ledelsen med et skudd som gikk via Gustav Valsvik.

Sent i første omgang var Birger Meling uheldig som satte ballen i eget nett, før Donyell Malen la på til 0-3 etter en stygg feilpasning av Bjørn Maars Johnsen på egen banehalvdel.

Samtidig skapte trønderne så godt som ingenting. Til pause var fasiten null skudd på mål, og Rosenborg-spillerne ble pepet av eget gress da de gikk i garderoben.

Slaktes

TV 2s kommentatorteam var alt annet enn imponert over det hjemmelaget hadde prestert, til tross for at de stilte med et svekket lag.

– Det er verdens verste déjà vu vi opplever på Lerkendal, utbrøt Marius Skjelbæk.

Han siktet da til Europaliga-fadesen i fjor, der Rosenborg bare tok ett poeng i gruppespillet.

– De har kollapset på første forsøk, og sklidd på samtlige banaskall. Og det nye prosjektet som klubben har stått last og brast ved, er i ferd med å feile allerede. Det er en nitrist omgang for norsk fotballs stolthet, sa Skjelbæk.

Ekspertkommentator Jesper Mathisen fulgte opp: