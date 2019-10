Dramatisk forsøksheat for Filip Ingebrigtsen

Saken oppdateres!

Se dramatikken i videovinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Jakob Ingebrigtsen løp i det første av tre forsøksheat. 19-åringen styrte løpet og tok seg videre uten dramatikk med 1. plass og tiden 3.37.67.

For Filip Ingebrigtsen i heat to ble det et langt mer kaotisk løp, med et fall i feltet og flere hekt. Lura-gutten kom på 4. plass, men var involvert i en hekt på slutten av løpet.

Reprisene viste at han ga Teddese Lemi en liten knyttneve i siden før etioperen gikk i tartandekket og fikk løpet ødelagt.

NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal mener imidlertid at fallet var selvforskyldt.

Det kan likevel komme en protest. Det er de seks første i hvert heat som går videre til semifinale, i tillegg til de ytterligere seks utøverne med best tider.

Etter målgang kunne man se en oppbragt Lemi henvende seg til Filip Ingebrigtsen.

– Han er helt ustabil. Han springer fra inne med listen og rett ut. Det er umulig å gå noe sted. Jeg er oppe på siden, han er på vei ut på meg og jeg prøver å følge linjen min. Han springer rett ut foran beina på meg, sier en oppgitt Filip til NRK.

– Jeg må nesten legge inn en klage på ham, jeg kunne ha falt to-tre ganger der, fortsetter han.

– Vi ligger ved siden av hverandre. Han kutter rett inn foran meg, det er ikke mye jeg kan gjøre.

Gjert skylder på etioperen

En irritert Gjert Ingebrigtsen mente Lemi løp inn i banen til Filip, og at sønnen dermed ikke hadde noen skyld i fallet.

– At Filip nesten faller, tror jeg ikke det blir noen protest av. Han gjør ikke noe galt en plass. Når du krysser beina til folk når du springer fremover, må du regne med at du faller, sier Gjert om etiopieren.

– Han krysser beina til Filip, det er ingenting annet. Man driver ikke og springer på tvers av banene. Det er ingen som gjør det. Man skal springe rett frem, sier en svært oppgitt Gjert når han får spørsmål om diskfrykten.

– Er du 100 prosent sikker (på at han ikke blir disket)?

– 110 prosent sikker. 120, så legger jeg på litt, og da blir det 150. Det blir helt meningsløst å spekulere i i det hele tatt.