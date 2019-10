Man kjenner henne kanskje best som «Mickan» i den populære humor-serien Solsidan.

Denne uka gjester skuespilleren bak rikmannsfruen, Josephine Bornebusch (38), Skavlan.

Se Skavlan på TV 2 lørdag klokken 22.30 og TV 2 Sumo nå.

I tillegg til å være skuespiller er Bornebusch både regissør og manusforfatter.

Hun finner inspirasjon fra hverdagen til både seg selv og andres, når hun skal skape noe nytt. I sin nye serie «Elsk meg», har hun blant annet filmatisert en ganske ubehagelig date, som en venninne var på.

Truffet av lynet

I sommer, på sitt feriested i Sverige, opplevde hun og familien en voldsom dramatikk.

– Vi var på landet og jeg stod med min familie. Jeg stod sammen med barna og så et uvær komme innover. Og så husker jeg ikke mer, og våkner så opp på bakken ved siden av mannen min, sier Bornebusch.

De hadde blitt truffet av et lynnedslag.

Bare tre meter unna Bornebusch og mannen, stod garasjen som også truffet. Der inne hadde alle stikkontaktene smeltet.

Hun sier at den dramatiske episoden var som hentet ut fra en TV-serie eller film.

– Jeg trodde faktisk at det var en bombe. Det lukta brent og både jeg og mannen min tok på hodene våres og kjente at det dunket, forteller Bornebusch i Skavlan.

Plutselig våkner skuespilleren og mannen av deres frustrerte barn som stod over dem. Ekteparet har en sønn (5) og en datter (2).

– Vi våknet av at barna våre stod over oss, og gråter og skriker «våkne mamma og pappa». Da innser jeg at et lyn har slått ned i oss, forteller hun.

– Kan hjertet stoppe?

På kvelden gikk ting som vanlig, men etter at barna hadde lagt seg begynte de å bli urolige.

– Vi var jo redde: «Faen, kan hjertet stoppe nå?», var tanker som streifet Bornebusch og mannen.

De tok kontakt med lege, og ambulansen kom med elektroder og pulsmåler.

– Det gikk bra!, sier skuespilleren.

– Har du et annet forhold til lyn nå?

– Jeg synes ikke det er veldig kult. Nå går vi innendørs litt tidligere enn vi gjorde sist gang. Samtidig så tenker jeg jo på hva oddsen er for at det slår ned for andre gang, sier hun.

«Mickan» og resten av karakterene, blir snart å se i sjette sesong av Solsidan. Det kan du få med deg på TV 2 Sumo.