Tyske Christina Schwanitz tok VM-gull i kulestøt i 2015.

Torsdag støter hun for gull igjen i Doha. Men 33-åringen har ifølge henne selv ikke fått den optimale oppladningen: Hun pleier nemlig som tradisjon å ta seg en øl kvelden før finalen, men ikke denne gangen.

Grunnen er visstnok de qatarske ølprisene.

– Dette året er første gangen i hele min karriere som konkurrerer uten alkohol. Det er forferdelig, sier Schwanitz til tyske ARD ifølge Aftonbladet.

Alkohollovene i Qatar er strengere enn de fleste steder i Vesten, men utvalgte barer selger alkohol. Prisen er dog stivere enn det tyskere flest er vant til. I januar ble det innført en skatt på blant annet alkohol, og nå føler den tyske kulestøteren at hun ikke kan ta seg råd til å følge sin sedvanlige tradisjon.

– Her koster en øl 140 kroner, og de har dessuten et forbud mot å ta med egen alkohol. Det er grusomt, sier Schwanitz, formodentlig med et lite glimt i øyet.