GRÜNER - FRISK ASKER 2-3:

Frisk Asker var storfavoritter til å vinne i Grünerhallen, men et hardtarbeidende Grüner gjorde ikke jobben lett for gjestene.

De regjerende mestrene ligger øverst på tabellen med syv strake seire.

Tok ledelsen i andre periode

Frisk Asker tok ledelsen allerede etter et og et halv minutt da Victor Björkung satte pucken i mål.

Grüner hadde muligheten til å utligne ti minutter inn i første periode, men keeper Niklas Dahlberg hindret Robin Olsen-Syversen.

Rolf Thomas Aalstad utlignet for Grüner seks minutter ut i andre periode. Tre minutter etter utligningen tok Grüner ledelsen da Kristian Kucera scoret for Oslo-laget.

De magiske minuttene ble kortvarig for hjemmelaget, og under to minutter etter Aalstad-scoringen, utlignet Anders Bastiansen for Frisk Asker.

Med fem minutter igjen fikk Mathias Landrø en kjempesjanse, men klarte ikke å sende Grüner i ledelsen.

Fire minutter før slutt sendte Hampus Gustafsson av en suser i nettet bak keeper Mikkel Wik og sendte Frisk Asker i ledelsen. Wik ble liggende igjen etter scoringen og måtte få hjelp av banen.

I sluttminuttene presset Grüner voldsomt mot Frisk Askers mål, men klarte ikke å skape noen store sjanser.

Det endte dermed 3-2 til Frisk Asker mot et hardtkjempende Grüner, som spiller sin første sesong på høyeste nivå siden 1977.

Dermed opprettholder Frisk Asker førsteplassen på tabellen, mens Grüner ligger på nest nederste plass etter tapet.

Vålerenga-seier og Storhamar-tap

I lokaloppgjøret mellom poengløse Manglerud Star og Vålerenga gjorde bortelaget kort prosess. Tre scoringer i første periode signet Martin Røymark, Thomas Olsen og Oskar Blegen gjorde veien tilbake i kampen altfor lang for Manglerud Star.

En redusering i midtperioden hjalp lite. Vålerenga sørget for at det til slutt endte 5-1.

Komfortabelt vant til slutt også Lillehammer i bortemøtet med nyopprykkede Narvik, men det var likevel først i siste periode at gjestene avgjorde kampen. Da sprakk Narvik og slapp inn ikke mindre enn fire scoringer.

Stian Nystuen spilte en avgjørende rolle for Lillehammer med to scoringer i tredje periode.

Langt mindre heldige var mjøskollega Storhamar torsdag. Bortekampen mot Stjernen endte med 1-2-tap, hvilket betyr at østfoldingene tok sine første poeng for sesongen.

Braden Christoffer ble matchvinner for Stjernen med åtte minutter igjen å spille av tredje periode.

