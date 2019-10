Det opplyser hans forsvarer, Anders Brosveet, til TV 2.

– Det var en klok vurdering så fort man så hele sakskomplekset i sammenheng, sier Brosveet til TV 2.

Andreassen ble i Nedre Telemark tingrett i februar dømt til 30 dager i fengsel, og til å betale en bot på 30.000 kroner, for at han skulle ha tuklet med bevis.

Han har hele tiden bedyret sin uskyld.

Tiltalt for å tukle med bevis

Andreassen var i 2016 privat engasjert som forsvarer for en 26 år gammel mann som var siktet for å ha begått et ran.

Ranet skulle ha skjedd på et toalett på et gatekjøkken i Porsgrunn. Raneren skal ha slått offeret sitt slik at en rull med sedler havnet på gulvet. Han skal ha tatt pengene og reist.

Raneren har tilstått forholdet i avhør, men for å underbygge forklaringen skal 26-åringen ha vært avhengig av at politiet fant ransutbyttet der han sa at dette skulle ligge: I en skuff i morens bolig.

Tingretten fant det bevist at Andreassen via telefon har kontaktet ranerens bror og fortalt at politiet skulle ransake boligen til deres felles mor for å lete etter pengene. Et funn av sedlene ville trolig ført til at raneren ble løslatt fra varetekt.

Men lagmannsretten mener det motsatte, og Andreassen er dermed frikjent.

– Han var selvfølgelig glad for det. Vi forventet jo at det sto tydelig at dette måtte bli resultatet når rettsforhandlingene var ferdig. Men det er voldsom lettelse, sier Brosveet.

Brækhus og Karpe Diem

Andreassen er mest kjent for folk flest for å ha vært manager for flere av landets aller største artister.

Han startet manager-karrieren med bandet Briskeby tidlig på 2000-tallet, og har representert artister som Turboneger og Lene Marlin. Andreassen er også regnet som en av kronprinsparets aller beste venner.

Han og tidligere advokatkollega John Christian Elden har vært involvert i en aksjepost i Cecilia Brækhus' promoteringsselskap First Lady Promotion.

Frem til april i 2017 var Andreassen manager for hip hop-duoen Karpe Diem.