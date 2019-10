1. oktober 2017 ble 58 mennesker skutt og drept under en utendørs countryfestival i Las Vegas i USA.

Ytterligere 800 personer ble skadet som følge av skytingen.

Gjerningspersonen Stephen Paddock bodde på luksushotellet Mandalay Bay Resort, og utførte massakren fra en suite i 32. etasje på hotellet.

I ettertid saksøkte ofrene hotellkjeden. De har nå blitt enige om en avtale, og får tilbake mellom 735 og 800 millioner dollar.

Det tilsvarer mellom 6,7 og 7,3 milliarder norske kroner.

Det skriver NBC News torsdag kveld.

– Vårt mål har alltid vært å løse denne saken, slik at samfunnet vårt, ofrene og deres familier kan gå videre i sorgprosessen. Denne avtalen er et stort steg, og noe vi har hatt et håp om å få til i lang tid, sier administrerende direktør for MGM Resort, Jim Murren, i en uttalelse.

Robert Eglet, sjefsadvokat for saksøkerne omtaler avtalen som en milepæl for de overlevende.

– Dette oppgjøret vil gi en rettferdig kompensasjon for tusenvis av ofre og deres familier, sier advokaten ifølge NBC News.