Det er over 40 år siden Lillian Müller fra Kristiansand var «Playmate of the Year» i Playboy Magazine.

Nå har hun blitt 68 år, og hun ser ikke bare med et smil tilbake på tiden med Hugh Hefner.

– Jeg var aldri fornøyd da jeg var sexsymbol og bodde med Hugh Hefner, var ute i verden og filmet, og hadde en god del penger i banken. Det var alltid noe som manglet. Jeg ble etter hvert ganske depressiv, forteller Lillian til God kveld Norge.

Uten en tråd

Nå pryder hun igjen innsiden av bladet, i Playboy sin ferske høstutgave, som for øvrig har Kylie Jenner på forsiden.

I tillegg til bilder fra arkivet, har Playboy publisert et bilde av en 67-år gammel Lillian uten en tråd på nettsidene sine. Bildet er tatt av norske Nina Djærff.

I PLAYBOY: Lillian Müller stiller uten en tråd i magasinet. Foto: Nina Djærff

Det gjør henne til en av de eldste playboy-modellene i historien, og i intervjuet snakker hun om sin reise fra sexguru til helseguru.

– Da jeg bodde på Playboy mansion våknet jeg med Hugh Hefner og vi spiste filet mignon til frokost. Jeg hadde begynnelsen til diabetes to, også hadde jeg ekstrem anemi og jernmangel. Så jeg bestemte meg for å bli veganer. I ett år så var jeg 100 prosent veganer og kroppen fikk sjokk. Jeg tok av meg 15 kg, og diabetes to gikk bort. Jeg har blitt sjekket av leger og har ikke hatt tegn til det siden, forteller hun til God kveld Norge.

Gitt ut bok

Hun sverger fortsatt til et plantebasert kosthold og har nå samlet all sin kunnskap i boken «Si ja til livet», hvor hun også oppfordrer eldre til å tenke mer positivt og se fremover.

FØR I TIDEN: Lillian har vært på coveret tidligere. Her i 1977. Foto: Faksimile Playboy

– Nå tenker jeg bare på hva jeg skal gjøre «in the fabulous seventies», og så kommer 80-årene. Så jeg vil bare si til alle: Ikke la dette med kronologisk alder stoppe deg. Ikke la det stoppe deg i å drømme og legge planer. Ta på deg utfordringer, det handler ikke om hvor gammel du er, sier hun.

– Det hadde vært veldig gøy å bli norsk helseminister forresten, og jeg ser at du (journalisten red.anm.) smiler nå, men det er ikke så galt. Hvem vet hva som skal skje i fremtiden?, sier hun.

