Enn så lenge er vinduene til showroomet i Oslo sentrum tildekket. Men snart åpner Polestar opp det som er deres aller første utstillingslokale.

Dermed er det svensk-kinesiske bilmerket for alvor i gang med det som skal bli en stor offensiv de neste årene.

Ikke hørt om Polestar? De drev lenge med tuning av Volvo-modeller. For ikke lenge siden ble de skilt ut som egen bilprodusent. Og nå skal de bygge seg opp som et elektrisk søstermerke til Volvo.

Bilene skal produseres i Kina, men det europeiske markedet blir viktig. Her er Norge som kjent i en særstilling på elbiler.

Desidert billigst

Nå har Polestar akkurat gått ut med europeiske priser på det som kommer til å bli bestselgeren i starten, elbilen 2.

Dette kan bli et vanlig syn på norske veier til neste år.

Og dette er hyggelig lesning for oss nordmenn. Vi får nemlig den desidert laveste prisen på bilen.

I Norge skal Polestar 2 koste fra 469.000 kroner. I Sverige er prisen til sammenligning på 659.000 svenske kroner, tilsvarende rundt 610.000 norske kroner.

I EU-landene Tyskland, Nederland og Belgia starter Polestar 2 på rundt 590.000 kroner. Mens prisen i Storbritannia er på 49.900 pund, eller rundt 564.000 kroner.

Polestar 2 melder seg på i en etter hvert tøff elbil-konkurranse når den kommer til Norge neste år.

Gratis service i tre år

Med andre ord: Prisen er nesten 100.000 kroner lavere i Norge, enn i nest rimeligste marked. Det er nok også grunn til tro at mange svensker misunner oss den norske startprisen på bilen.

At det blir slik, skyldes den norske særordningen for elbiler. At de hverken har moms eller avgift. Dermed blir også denne biltypen rimeligere her hjemme, enn i øvrige markeder.

Polestar går for øvrig ut med tilbud om gratis service og vedlikehold de tre første årene. De skal også tilby hente- og leveringsservice, når bilen skal inn på verksted.

Polestar har med seg elementer fra Volvo i interiørene sine, men skal også satse på egne løsninger.

Får bil i juni

Polestar 2 har for øvrig en offisiell rekkevidde på 500 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Med det plasserer den seg mot toppen av denne klassen.

Batteripakken er på 78 kWt. Bilen har to elmoterer og firehjustrekk. 408 hestekrefter skal gi 0-100 km/t på under 5 sekunder.

Foruten i Oslo, skal Polestar også etablere seg i Stavanger, Bergen og Trondheim. De skal utnytte Volvos anlegg i Norge for å tilby service og tjenester.

Polestar opplyser nå at bilen skal gå i produksjon tidlig i 2020. Så er det klart for levering til de første kundene rundt juni neste år.

Polestar er skilt ut som et eget merke, men har tette bånd til Volvo.

