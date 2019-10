God kveld Norge møtte paret under en fartsfull date på en gokartbane i Oslo.

«Skal vi danse»-aktuelle Victor Sotberg er en av Norges største YouTubere med over 100.000 abonnenter og har lenge vært åpen om sin legning som bifil på sin kanal. Det har ikke bare vært enkelt.

– Det er en del bibelvers som blir slengt vår vei, forteller kjæresten til Sotberg, Kenneth Karijord.

«Dere havner i helvete»

Hatkommentarene begynte å tikke inn etter hvert som han fikk flere seere, og de ble heller ikke færre da Karijord begynte å dukke opp i videoene.

– Det er for det meste positivt, men så har du de som kommer inn og kommenterer: «Dere to havner i helvete» forteller Victor til TV 2.

– Det er mye usaklige kommentarer, «Fucking faggot» osv, men jeg klarer ikke ta det seriøst lenger, man blir herdet til slutt.

– Blir man sint?

– Ja, men jeg bærer mye av følelsene mine på utsiden da, sier Sotberg.

– Det er enkelte som mener at det at jeg og han har vært sammen i fem år, levd helt normale liv og har det helt fint sammen – er noe som bør være forbudt eller i hvert fall ikke akseptert. De synes jeg er så rart, jeg forstår ikke hva det er vi gjør galt, og hvorfor dette skal være mer galt enn andre forhold, sier Karijord.

Hyller kjæresten

Paret har vært samboere i over fem år, og ifølge Karijord var det kjærlighet ved første blikk.

– Jeg så Victor og tenkte at dette er et spesielt menneske. En jeg ikke kan la slippe unna. Så jeg falt pladask fra første sekund og tenkte at nå må jeg bare satse.

Han hyller også kjæresten som forbilde for unge i dag.

– Hadde tolv år gamle Kenneth som vokste opp på bygda hatt et YouTube-forbilde som Victor, så tror jeg det hadde vært betydelig lettere å vokse opp. Det du gjør på YouTube er helt fantastisk for så mange unge mennesker der ute, sier Karijord.

«Skal vi danse»-stjernen forteller at han ofte får henvendelser fra unge.

– Jeg får ofte henvendelser fra unge som spør om råd og som lurer på hvordan jeg kom ut, og som deler at videoene mine har hjulpet dem. Det er ekstremt fint, synes Sotberg.

