Porsche har alltid vært synonymt med kjøreglede. Et merke som ga bilverden et av dets største ikoner gjennom tidene: Sportsbilen 911.

Boxermotor, raspende eksosanlegg og manuell girkasse, er noe av det merket er tuftet på. Det er dette som har gitt utallige mesterskap i motorsport, som gir noen av de mest fintunede kjøretøyene på planeten og som har gitt Porsche et rykte som tåler at man også lager familiebiler (Panamera), SUVer (Cayenne og Macan) – og til og med at det brukes dieselmotor.

Men vil fansen tåle at man går så langt bort fra opprinnelsen som overhodet mulig? Tåler Porsche-folket at boxermotoren, lyden og clutching skal tilhøre fortiden?

Før jeg drar til Luxembourg for å få mine første minutter bak rattet i den nye og elektriske Taycan, er jeg ikke så sikker på det. Det er MYE som står og faller på denne bilen. Og kanskje viktigst av alt: Porsche sitt rykte.

De vet, akkurat som de fleste kundene har innfunnet seg med, at elektrifiseringen bare vil få en større og større plass i sortimentet til Porsche, også. Da kan man ikke bomme på første forsøk.

Porsche Cayenne Nå begynner luksus-SUV-en å bli billig

Porsche er på Europa-turné med Taycan – og de startet faktisk i Norge!

Fire land på to dager

En rask tur i propellfly av typen Dash 8 (som jeg for øvrig ble veldig godt kjent med da jeg bodde i Sogndal og fartet rundt med Widerøe), lander vi i Luxembourg. Et storhertugdømme som ligger inneklemt mellom Tyskland, Frankrike og Belgia – og som har omtrent 600.000 innbyggere.

Vi tipper dessuten en del investorer, ala gutta i NRK-serien Exit, har noe penger på bok her nede.

Det florerer av gamle slott og festninger – som på mange måter minner meg om de lange tradisjonene til Porsche. Det er også en del Porsche-entusiaster som har barrikadert seg bak en mental festning, i møte med elektrifiseringen av favorittmerket sitt.

Joda, heftig sportsbil kan funke året rundt

6.440 kilometer

På hotellet får vi en rask påminnelse om ruten. Lanseringen av Taycan er rett og slett en diger roadtrip gjennom Europa. Turen startet sågar i Norge – og skal ende opp "hjemme" i Stuttgart.

Hver gang vi krysser landegrenser, kommer informasjon om fartsgrenser opp. Smart!

Innen man kommer dit, har kolonnen med Taycaner rullet solide 6.440 kilometer med journalister fra hele verden bak rattet.

Vi kommer inn omtrent midt i ruten – og skal kjøre fra Luxembourg til Dorbirn. Den turen vil ta oss gjennom intet mindre enn fire land!

Dette kan være dårlig nytt for Tesla

– Hei, Tesla

Vi får selvsagt litt opplysninger om bilene vi skal kjøre. Det er to varianter: Taycan Turbo og Taycan Turbo S. Navnet har altså ingenting med teknikken i bilen å gjøre. Du får som kjent ikke turbo på en elbil. Men Porsche har valgt å se til tradisjonene, og navningen man kjenner fra andre modeller blir altså med videre.

Som vanlig er altså Turbo S topputgaven. Og for en en topputgave! Ingen trenger i alle fall å bekymre seg for at Porsche har holdt igjen på effekten. Her er det 625 hk – som øker til 761 hk / 1050 Nm med overboost i Turbo S. Det er nesten så man skulle tro det var danskebåten vi snakket om!

Fra podiet kommer også et lite stikk til Tesla.

– Turbo S klarer 0-100 km/t på 2,8 sekunder. Ja, det er fra stillestående start. Ikke alle bruker det som utgangspunkt, kommer det med et skjevt smil.

Bakgrunnen for kommentaren er at Tesla ofte har brukt rullende start når de måler akselerasjonen.

Taycan Turbo har også 625 hk – her stopper effekten på 680 hk med overboost-funksjonen. Det holder til 3,2 sekunder fra 0-100 km/t.

Turbo S har 761 hk med overboost-funksjonen. Det gjør at den klarer 0-200 km/t på 9,8 sekunder.

Her er prisene på Porsches lynraske elbil

Hemmelig lanseringstur

Så er det endelig tid for å møte bilene. De står på rekke og rad bortover parkeringsplassen. Jeg merker at jeg er nervøs – men av en litt annen grunn enn jeg hadde ventet. Jeg er nemlig nervøs på vegne av Porsche!

Hvis denne bilen bommer, kommer nedturen til å bli enorm. Du bare én sjanse til å gjøre et godt førsteinntrykk.

Designet har vi jo allerede sett, i forbindelse med avdukingen i Frankfurt. Interiøret har vi også fått sett nøye på. Det skjedde i sommer, da vi var på en strengt hemmelig tur med Porsche til Belgia. Der fikk vi se og lære masse om Taycan, ja til og med sitte på – men ikke fikk lov å ta bilder eller video. Og det var streng sperrefrist på hva vi kunne fortelle, etterpå.

Takket være alt dette, føler jeg nesten at jeg kjenner bilen, allerede. Men det er jo først nå jeg skal få kjøre den. Det er nå de viktige svarene vil komme ...

Vær så god, ta plass! Porsche Taycan er et innbydende sted å være.

Her kan du lese om inntrykkene fra vårt førte møte med Taycan

Dårlig sikt

I Taycan får du straks følelsen av å sitte i en sportsbil, når du sklir ned i førersetet. Selv om plattformen er den sammen som i Panamera, er sittestillingen omtrent like lav som i 911. Like interessant er det at tyngdepunktet faktisk er lavere, enn i sportsbilikonet. Det lover godt.

Siden midtkonsollen er høy, kler du liksom på deg bilen. I bakspeilet ser vi bakruta. Men du kan bare glemme å se ut, av den bakruta. For den er s-m-a-l. Du kommer til å trenge alle kameraene du kan få, for å lukeparkere!

Som man forventer, er startknappen på venstre side av rattet. Og som på superbilen 918 – er girspaken oppe på dashbordet, på høyre side av rattet.

Foran meg står den buede skjermen som utgjør instrumentpanelet. Lekker og veldig oversiktlig å lese. Porsche har ikke gått i fella, som mange andre gjør, med å lesse ned med massevis av lys og glitter. Dette er ujålete, funksjonelt og oversiktlig. Bra!

Da er det bare å vippe girspaken i D, og komme oss ut på veien!

Her kan du lese hvordan det gikk da vi testet rekkevidden på Taycan

Den buede, digitale instrument-"planken" har veldig god lesbarhet – og visningsmodus kan settes opp etter eget ønske.

Vi har fortalt alt om interiøret på Porsche Taycan – les om det her!

Antiklimaks

OK, vi innrømmer at det er antiklimaks å trykke på startknappen i en Porsche og ikke vekke til live en forbrenningsmotor. Det er ikke til å komme fra at lydbildet er en del av opplevelsen, når man kjører sportsbil. Å ikke ha den der, er litt som å være på en Pink Floyd-konsert, der man ikke har noe lysshow. Musikken er fortsatt knallbra, men du vil savne noe, likevel.