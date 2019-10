Paret delte nyheten på sosiale medier torsdag, hvor Trine Alstad (26) postet et bilde av babyklær og et ultralydbilde.

«En liten prins i februar», skriver hun til bildet, og avslører dermed at de venter en gutt.

– Vi har det fantastisk bra. Vi gleder oss veldig til å bli foreldre, sier Ingvar Alstad (34) når TV 2 ringer.

Jakten-bonden kan fortelle at de har delt nyheten med sine nærmeste og vært på første ultralydundersøkelse.

– Vi har fått en termindato, og det er på selveste skuddårsdagen, 29. februar 2020. Det sies at det er liten sjanse for at barnet faktisk blir født på termin, men det er artig uansett, sier Alstad.

Nå skal de bruke tiden fremover på å forberede seg til sønnen kommer.

– Vi skal nok pusse opp et rom til junior, og ellers skal vi bare nyte denne tiden, sier Alstad.

Fant lykken på TV

Ingvar var en av bøndene i 2017-sesongen av «Jakten på kjærligheten». Det var der han fant han lykken med Trine. De ble samboere underveis i innspillingen.

I sommer giftet de seg i Mære kirke i Steinkjer.

– Bryllupet var helt magisk, sa Ingvar til TV 2 den gang.

– Det var mye bedre enn jeg hadde drømt om. Hele dagen var veldig fin, konstaterte Trine.