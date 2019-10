Daisys venner takker politiet

– Vi er ekstremt letta over pågripelsen, skriver Christian Øie i en SMS til TV 2 onsdag.

Natt til 2. juni ble Daisy Maï Tran og venninnen hennes påkjørt på en grusvei i bygda Snartemo i Hægebostad kommune i Vest Agder.

Daisy ble drept. Venninnen ble hardt skadet.

I tiden etter har politiet jaktet en gjerningsperson.

– Det viktigste som kan skje i livet mitt nå er at vi finner ut hva som har skjedd, sa Christian Øie til Åsted Norge i september.

De var gode venner, og hadde bodd sammen i Stavanger. Sammen med flere av Daisys venner, stilte han opp i TV-programmet i håp om å kunne bidra til en løsning på drapsgåten.

Den løsningen kan nærme seg nå.

Takker politiet

Onsdag kalte politiet i Agder inn til en pressekonferanse, hvor de opplyste om at en mann i 20-årene fra Vest-Agder er pågrepet og siktet for uaktsomt drap.

Det er ikke kjent hvordan den nå pågrepne mannen stiller seg til siktelsen.

– Vi vil rette en stor takk til politiet som har gjort en super jobb og vi er glade for at det er fremgang i saken. Vi håper at saken avsluttes med domfellelse slik at livet kan gå videre, skriver Øie videre.

Vennene ønsker ikke å uttale seg videre på det nåværende tidspunkt.

Han var til stede den fatale juninatten, da Daisy ble drept. De var i området Viking Village i Snartemo – en liten plass hvor de besøkende er opptatt av nærhet til naturen.

DREPT: Tidlig i juni ble Daisy Maï Tran påkjørt og drept i Snartemo i Vest-Agder. Onsdag opplyser politiet om at de har pågrepet og siktet en mann i 20-årene. Foto: Privat

Rundt klokken fem på morgenen våknet Øie til beskjeden om at noe hadde gått fryktelig galt.

De løp ned til Urestadveien, omtrent 500 meter fra gården de befant seg på, og fant venninnene på grusveien. Daisy ble erklært død på stedet, mens venninnen ble fraktet bort i luftambulanse.

– Det er så mye godt å si om Daisy. Hun var veldig omsorgsfull, og flink til å skjønne når folk ikke hadde det så bra. Hun var også veldig klok. Hun hadde alltid de rette ordene for å gjøre noen sin dag bedre, sa Øie til Åsted Norge i september.

Bistand fra Kripos

I månedsvis har politiet brukt store ressurser i jakten på en løsning. Mellom 80 og 90 personer har blitt avhørt, ifølge NRK.

Flere kjøretøy har blitt undersøkt av politiet, som også har foretatt undersøkelser av teknisk materiale fra åstedet.

Politiadvokat Hellek Rue, som leder etterforskningen, har gjentatte ganger etterlyst tips i offentligheten.

– Etterforskningen har pågått nærmest uavbrutt i fire måneder, og vi har brukt ressurser fra store deler av politidistriktet, samt bistand fra Kripos, sa Rue under pressekonferansen onsdag.