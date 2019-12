At en elbil selger bra i Norge har for lengst sluttet å overraske oss. For slik er det bare. Også med lille, nette Renault Zoe. Det er knapt mulig å ta en tur ut på norske veier uten at den lille, sjarmerede bilen dukker opp i ett eller flere eksemplarer.

Men det er ikke bare vi nordmenn som har et godt øye til den franske sjarmøren. Den er faktisk også Europas mest solgte elbil.

Det er nok flere grunner til det. Særlig sørover i Europa er markedet for mindre biler enn det vi er vant til her hjemme, stort. Dessuten har den vært klasseledende på rekkevidde i sitt segment. Det med god margin. Vi vil også tro at det litt særpregede designet også har hatt sitt å si i den sammenhengen.

Nylig var vi på Middelhavsøya Sardinia og kjørte det Renault selv kaller en helt ny Zoe. Og – ja vi forstår at noen kan stusse litt på det med "ny". For utvendig er den veldig lik seg selv. Men under det ytre er forandringene både mange og viktige.

Vi har plukket ut 10 ting som du bør vite om elbil-bestselgeren.

1. Resirkulert materialer:

Mange av bilens tekstiler er laget av resirkulerte sikkerhetsbelter.

Interiøret i Zoe er noe av det Renault har fått litt kritikk for. Det var for noen i overkant enkelt. Nå er det tatt grep. Interiøret er strammet kraftig opp og rett og slett blitt gjort mer moderne.

Ikke bare det. Mye av interiøret, som setetrekkene og andre tekstiler, er laget av resirkulerte bilbelter fra vrakede Renault-modeller.

2. Tredje generasjon:

Produksjonsmodellen av Renault Zoe ble første gang vist i 2012 og ble kalt ZE20. Dette var første generasjon. Batteriet var på 22 kWt . Derav "20" i betegnelsen.

I 2016 fikk bilen en facelift med blant annet større batteri og ble kalt ZE40. Batteriet var da på 41 kWt.

Den nye som kommer som 2020-modell har batteri på 52 kWt, og heter da ZE40. Den er dermed det Renault selv kaller tredje generasjon av bilen.

3. Europas mest solgte elbil:

Vi nevnte innledningsvis at Zoe er Europas mest solgte elbil. Mer enn 160.000 eksemplarer er solgt av Zoe, i mer enn 50 land.

4. Lading:

Bedre ladesystem og raskere lading er en viktig forbedring.

Dette med lading har ikke akkurat vært noen paradegren for Zoe. Snarere tvert i mot. På nye Zoe er det gjort noe med dette. Den lader opptil 22 kW med AC og 50 kW med DC. I tillegg til Mode 3 Type 2 ladekabelen, medfølger det nå også en ny portabel lader med plugg til både stikkontakt (Schuko) og Type 2-kontakt for lading på TT, IT og TN-strømnett.

5. Designikon:

Renault har hatt noen ikoniske biler opp gjennom. Dauphine fra 50- og 60-tallet er en, Renault 4 en annen og Renault 5 er et tredje eksempel.

Renault mener at Zoe med sitt karakteristiske utseende allerede er skrevet inn i historiebøkene som bilikon. Både på grunn av design, men også fordi den har gjort nybrottsarbeid med å være en rimelig elbil for "alle".

6. Mona Grudt er Zoe-ambassadør:

Visste du at tidligere Miss Universe, Mona Grudt, er ambassadør for Renault Zoe og kjører en slik bil privat? Mona er den eneste norske statsborgeren noen sinne som har gått helt til topps i denne konkurransen.

7. Ny teknologi:

Zoe får nå mye ny teknologi innabords. Her snakker vi blant annet om trafikkskiltgjenkjenning, automatisk dimming av fjernlys, blindsonevarsling, bakkestartassistent, autobrems, filskiftevarsler og filholderassistent.

Ny og elektronisk girspak er på plass, den kaller Renault e-shifter. B-modus gjør at føreren nesten ikke trenger å bruke bremsepedalen. Når B-modus er aktivert, reduseres farten betydelig raskere når føreren slipper gasspedalen.

Zoe-salg i Norge: 2014: 433

2015: 1634

2016: 1818

2017: 2533

2018: 3141

Tom aug. 2019: 1936 Totalt: 11.495

8. Støydemping:

Nye Zoe er betydelig bedre støydempet enn sin forgjenger. Mange av støydempingsmattene og panelene er laget av resirkulerte plastflasker og sikkerhetsbelter.

9. Salgstall i Norge:

I Norge er det så langt levert rundt 12.000 Zoe, men festen er ikke over ennå. Det er kake igjen ...

Importøren har ambisiøse mål for denne tredje generasjon. De snakker om 3.500 biler i året. Her hjemme har bilen aldri solgt bedre enn i 2018.

10. Sikker:

Renault Zoe kan smykke seg med maksimale 5 stjerner i Euro NCAPs sikkerhetstest.

