Som «Noora» i Skam skapte Josefine Frida (23), som nylig droppet etternavnet Pettersen, et feministisk forbilde for unge jenter verden over.

Nå debuterer hun i sin første spillefilm med hovedrollen «Mirjam», i kritikerroste og premiereklare «Disco».

I dramafilmen spiller hun en jente som vokser opp i et svært kristent hjem og miljø, i tillegg til å være discodanser på høyt nivå.

Det var i utgangspunktet planen at skuespilleren, som selv konkurrerte i dansestilen freestyle discojazz da hun var yngre, skulle gjøre de heftige dansescenene selv. Det skulle en liten ulykke sette en stopper for.

– Fordi jeg hadde danset før, så var hjernen min sånn: «Jaja, du vet hvordan du skal satse til et splitthopp», mens låret mitt var sånn: «Nei nei nei, du er ikke 14 år og myk igjen», forteller Josefine Frida til Skavlan.

Det hele endte med at den unge skuespilleren hoppet, hørte en ekkel lyd og landet med bløende muskelfibre og en kraftig strekk.

– Jeg tror ikke jeg skal hoppe i splitt på en stund, sier hun.

Skjønner tiltrekningen til miljøene

For å gjøre denne rollen måtte hun forstå et miljø og en kultur som hun ikke hadde mye kjennskap til fra tidligere. Hun leste bøker og snakket med folk som både likte tilværelsen i miljøene svært godt og folk som hadde hoppet av.

Josefine Frida (til høyre) ble kjent gjennom suksess-serien SKAM i 2015. Her er hun med skuespillerkolleger Ina Svenningdal, Lisa Teige, Ulrikke Falch, Iman Meskini Noora på avslutningsfest i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det var skikkelig spennende. Det er ikke så ofte man får dykke så langt ned, forteller hun til Skavlan.

– Kunne du selv vært en del av noe slikt?

– Jeg skjønner veldig godt den tiltrekningen man føler da. I hvert fall den ene menigheten i filmen som «Mirjam» er oppvokst i, som heter «Friheten». Det er en popkultur-kirke, hvor musikk går hånd i hånd med boller med penger liksom. Det er veldig åpent og kult, og mange fine forbilder, og folk står med åpne armer og sier «her er det plass til alle». Det skjønner jeg veldig godt, sier skuespilleren.

Populær, men privat

21-åringen har opparbeidet seg en helt enorm fanskare og har hele 1,8 millioner følgere på Instagram. Noen ganger kan hun merke det ekstra godt.

– Lillebroren min hadde lest et sted om hvor mye det hadde hjulpet hvis alle på jorda kunne plukke fem ting med søppel hver dag. Så da skrev jeg på Insta-storyen min «skal vi ikke gjøre dette da?». Da merket jeg det, det var folk over hele verden som meldte tilbake at de plukket søppel, forteller hun.

Men til å ha så mange følgere, deler hun svært lite av privatlivet. Da kjæresten var med på et bilde på valentinsdagen, ble hodet hans klipt bort.

– Han var så høy og jeg var dritfin på det bildet liksom, så jeg hadde bare lyst til å legge ut det fordi jeg synes jeg var fin, ler hun.

