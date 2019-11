Arne (67) har hatt kreft to ganger: – Helt fjernt for meg å gå til lege

– For min generasjon kan det kanskje bli sett på som litt svakt av menn å være syke. Det var det som gjorde at jeg ikke ønsket å oppsøke lege eller ha den årlige undersøkelsen. Det var helt fjernt for meg, sier Arne Normann (67) til God morgen Norge.

Han har hatt kreft to ganger, men i likhet med veldig mange andre menn, har han aldri vært en som løper ned døra på legekontoret.

Det forandret seg imidlertid da kona hans fikk kreft.

– Hun sa at med den situasjonen hun var kommet i, så burde også jeg være føre var og begynne å sjekke meg i hvert fall én gang i året. Men jeg må innrømme at det tok litt tid før jeg tok mot til meg og oppsøkte fastlegen, forklarer Arne.

Fikk kreft to ganger

En helt vanlig lørdagskveld i 2001 begynte Arne å føle seg uvel. Det var bare noen måneder siden hans kone hadde oppfordret ham til å begynne å gå til legen.

Arne ble kjørt til legevakten, og der ble det slått fast at han hadde nyrestein. Etter nærmere undersøkelser, viste det seg at han også hadde svulst på begge nyrene.

– Men jeg vant i lotto og hadde bare kreft på venstre, forteller Arne.

Venstre nyre ble fjernet, og Arne ble erklært frisk. Legen ble en mer naturlig del av livet, og 67-åringen begynte å gå til årlige kontroller.

– Det var en lykke, for på en av disse sjekkene ble det oppdaget prostatakreft på et veldig tidlig stadium.

Siden kreften ble oppdaget såpass tidlig, ble Arne frisk også denne gangen, og i dag lever han et helt normalt liv.

Menn er dårligere enn kvinner

– Kvinner mellom 16 og 49 går til legen dobbelt så ofte som menn, sier lege og spesialist på mannehelse Franck Sky til God morgen Norge.

Noe av årsaken kan, ifølge legen, være at menn ikke tar faresignaler på alvor og ignorerer symptomer. Han poengterer også at det rett og slett kan være de er litt redde for å gå til legen.

MACHOKULTUR: Lege Franck Sky mener menn må bli flinkere til å gå til legen. Foto: Colosseum Mann

– Det er som regel ikke mannen selv som har bestemt at han skal til legen, det er gjerne kona eller datteren, forklarer Sky og legger til:

– Vi har studier som viser at menn med et maskulint selvbilde ignorerer helsekontroller. Og så er det noen kulturer hvor det ikke er helt greit å bli syk. Denne machokulturen hadde det vært fint om man kunne legge av seg.