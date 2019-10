– Jeg blir sendt til Nav med millioner i gjeld

Statsråden sier hun har forholdt seg til og fulgt opp vedtaket som ble gjort i Stortinget i juni etter punkt og prikke.

FØLGER VEDTAK: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har arvet en vanskelig sak. Hun garanterer at bøndene skal få en rettferdig kompensasjon. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Er erstatningene til pelsdyrbøndene gode nok?

– Det som ligger inne er et gjennomsnitt på 3,5 millioner kroner for hvert bruk. Vi skal kompensere og gjøre dette så rettferdig som mulig. Vi har også laget noen sikkerhetsventiler, hvor vi vil gå inn å se spesielt på de tilfellene som kommer urimelig ut, sier hun.

Pelsdyrbøndene på Jæren har ikke gitt opp håpet om en kompensasjon de kan si seg fornøyd med.

– Jeg har et håp i et hengende snøre. Jeg er glad for at det i alle fall er noen politikere som viser ansvar og tar dette opp, sier Vådeland.

– Jeg håper. Men jeg vet ikke helt om jeg tror på det, sier Horpestad.