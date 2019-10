Det melder Aftonbladet.

Eric Torell, som hadde både Downs syndrom og autisme, ble skutt og drept av politiet i Stockholm 2. august grytidlig om morgenen i fjor.

Den 20 år gamle Eric Torell hadde et lekevåpen og politiet hevdet at han oppførte seg truende før det ble avfyrt skudd.

To av politibetjentene stod tiltalt for grov tjenesteforsømmelse, mens den tredje var tiltalt for å ha forårsaket en annens død.

De tre tiltalte forklarte i retten at de følte at de befant seg i livsfare, og hele hendelsesforløpet gikk veldig raskt.

Saken oppdateres.