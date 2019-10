Den svenske 16-åringen fikk mye oppmerksomhet da hun talte for FNs ekstraordinære klimamøte for to uker siden.

Thunberg gikk til frontalangrep i sin tale, og anklaget verdenslederne for kun å komme med tomme løfter i sitt klimaarbeid.

– Dette er helt feil. Jeg skulle ikke sittet her. Jeg skulle vært på skolen på andre siden av havet. Også kommer dere til oss unge for å få håp. Hvordan våger dere? sa Thunberg med tårer i øyne.

– Mennesker lider. Mennesker dør. Våre økosystemer kollapser, raste hun.

Mange lot seg imponere av 16-åringen, men en som ikke var like imponert var USAs president Donald Trump.

På Twitter postet presidenten videoen av Thunberg foran FN-panelet, med kommentaren «ser ut som en lykkelig ung jente».

Keep up the great work Kellie! https://t.co/PcAnK009EW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2019

– For en skuespiller

Nå sender presidenten nok et stikk til 16 år gamle Thunberg på Twitter.

Torsdag repostet presidenten en melding fra en av sine støttespillere, som mener tårene under talen var skuespill.

«For en skuespiller! «Jeg skulle vært på skolen». Hun får den beste utdannelsen sosialisme kan stjele. Jeg nekter å bli holdt til gissel fra noen som nettopp fikk tillatelse til å øvelseskjøre. Unnskyld unge! Be Al om å forsøke på nytt,» skriver Trump-supporteren, med henvendelse til demokraten og mannen bak den mye omtalte dokumentaren om klima «An inconvenient truth», Al Gore.

Presidenten kommenterer videre «fortsett den gode jobben, Kellie!».

– Selvsagt leser jeg den sarkastisk

Thunberg snakket om Trump da hun besøkte Skavlan. Da sa hun at hun ikke bruker særlig mye energi på utspillene fra presidenten.

– Du kan tolke den tweeten på mange måter. Jeg visste at han antakelig ville si noe om meg på et tidspunkt. Det har ikke noe å si, sier Thunberg i gjestestolen hos Skavlan i New York natt til onsdag.

– Leser du den som sarkastisk på noen måte?

– Selvsagt gjør jeg det, men ja, selvsagt kom han til å skrive det.

Tidligere har hun sagt at hun ikke har noe ønske om å snakke med Trump.

– Jeg kjenner ikke noe behov for det. Det jeg forsøker å gjøre nå er å skape bevissthet og informere mennesker om hva som skjer og jeg ser ikke hva et møte med Donald Trump kan gjøre rent konkret, sa Thunberg til svenske Dagens Nyheter i forrige uke.