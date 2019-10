Politiet fant finlandshette og pepperspray hjemme hos kidnappings- og voldssiktet

- Forsøker dere å få begjært utlevert en mistenkt straffedømt mann fra Polen?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Henriksen.

Minst tre personer involvert

Jørgensen opplyser at politiet mener at minst tre personer har vært involvert i begge bortføringssakene. Og én av disse sitter altså nå varetektsfengslet.

– Hva gjør dere videre?

– Vi analyserer datamaterialet som er innhentet og kartlegger hvem som var på de ulike åstedene og hvem siktede hadde i sin omgangskrets tilbake i 2015. Det står nå sentralt i etterforskningen, opplyser Henriksen.

– Knytter man den siktede til andre mistenkte i saken via telefon og databeslag?

– Hvor langt vi har kommet her vil jeg ikke kommentere, sier Henriksen.

DNA-match i Tyskland

I sommer fikk bergenspolitiet DNA-match som knytter den siktede polske mannen til de to svært alvorlige kidnappingssakene i Bergen i 2015.

Dette ble et svært viktig gjennombrudd for den nye etterforskningsgruppen som ble nedsatt for å jobbe videre med Osen-saken.

Bergenspolitet har i år prioritert sakene høyt etter at etterforskningen ble gjenopptatt og begge de to fornærmede påpeker overfor TV 2 at de er svært fornøyd med at sakene nå kan bli løst og gjernningspersonene straffet.

Den polske mannen i 30-årene ble varetektsfengslet i slutten av august. Han ble etter det TV 2 erfarer pågrepet da han var på vei til jobb.

Mannen har de siste årene bodd og arbeidet i Bergen. Tv 2 kjenner til at han har jobbet som sjåfør for to store arbeidsgivere i byen.

– Hvor står dere i dag i forhold til i august, da mannen ble pågrepet?

– Fremdriften i saken har vært bra, det jobbes intensivt, men en del arbeid gjenstår, erkjenner Jørgensen.



Han anslår at saken mot siktede kan være ferdig etterforsket i løpet av november.

Fant siktede i tysk DNA-register

I 2016 ble mannen som nå sitter varetektsfengslet i Bergen, pågrepet av tysk politi. Dette i forbindelse med en narkotikasak. Mannens DNA ble da lagret i tysk DNA-register.

I sommer søkte norsk politi i internasjonale DNA-registre for å se om man fikk treff som var identisk med DNA-funn gjort i Osen- og Slengesol-saken. Før søket visste politiet ikke hvem som var "eier" av DNA`et.

Plutselig fikk norsk politi treff i Tyskland hvor den polske mannen var registrert. Dermed kunne bergenspolitiet gå til pågripelse i saken.

Kim Villanger er forsvarer for den siktede i saken og skriver til TV 2 i SMS at «hans standpunkt er uendret. Han samarbeider med politiet».

Villanger vil ikke kommentere bevis eller innhold i siktedes forklaring.