Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny – jeg er på utkikk etter en elbil som er så ny som mulig og så billig som mulig. Men i normal størrelse.

Har tittet både på VW e-Golf og Nissan Leaf. Men så kom jeg over en Ford Focus som er elektrisk. Den hadde jeg ikke hørt om en gang. Antar at den er litt uvanlig. Er det noen spesiell grunn til at den ikke ble den samme suksessen som de andre to?

Hva tenker du om en slik til pendlerbil og nummer to-bil til småkjøring i nærområdet. Jeg kjører en halvtime hver vei til og fra jobb. Ut over det snakker vi butikk, SFO og barnehage og da bare noen kilometer hver vei.

Vi har Volvo stasjonsvogn til langturer, ferier etc. Håper på svar. Mvh. Vidar

Benny svarer:

Hei Vidar – klart du får svar.

Nei, Ford Focus Electric, som den heter, er ikke veldig vanlig i skaren av elbiler vi ellers ser på våre veier.

Det er nok flere grunner til at det ble slik. For det første hadde de første bilene ganske kort rekkevidde. Vi snakker om inntil 162 km, da etter den gamle og litt optimistiske NEDC-normen.

I praksis vil dette fort si rundt 14 mil under gode forhold og ned mot halvparten av dette igjen under ugunstige vinterforhold. Dette var ikke all verden, selv da bilen var ny.

En annen grunn er at bilen framstår som litt "halvfabrikata". Den er ikke konstruert som elbil i utgangspunktet og har blant annet deler av batteripakken i bagasjerommet som dermed stjeler en del av plassen der. Det hele ser veldig "ettermontert" ut – og det er nettopp det det er. Bagasjeplassen er på snaue 240-liter. Det er lite.

I tillegg var ikke bilene spesielt billige når de var nye. Da blir det heller ikke høye salgstall.

Du sier at du pendler en halvtime hver dag fram og tilbake til jobb, men ikke noe om distanse etc. Men da snakker vi kanskje rundt 3 - 4 mil?

Rent teoretisk mener jeg at du skal kunne klare å komme deg fram og tilbake med denne bilen selv om forholdene er dårlige. Hvor mye batterikapasitet som er igjen til småkjøring etter det må du nesten regne litt på selv. Men også dette bør gå greit om forholdene ikke er på det verste.

Slik sett kan Ford Focus Electric være et smart bruktbilkjøp for deg. Denne går nok litt under radaren for mange bilkjøpere. Rett og slett for at Ford aldri gjorde veldig mye ut av bilen, og at ikke mange kjenner til den.

Det gir de som kjenner til bilen mulighet til å gjøre gode kjøp. Du får fine og velholdte, fem år gamle biler som ikke har gått langt for godt under 90.000 kroner nå. De ligger dermed under både tilsvarende Nissan Leaf og VW e-Golf i pris.

Hakene er altså rekkevidde og det rent praktiske. Ellers er bilen god å kjøre, den går helt greit med sine 142 elektriske hestekrefter, og den byr, bortsett ifra bagasjerommet, på helt grei plass inne i bilen.

Du må vurdere fordeler og ulemper opp mot hverandre, særlig det om rekkevidden holder på vinterstid, og gjøre deg opp en mening rundt dette.

Har man mye småkjøring, anledning til å lade ofte og ikke har voldsomt bagasjebehov, så mener jeg at dette kan være et godt elbil-kjøp nå.

Lykke til!

