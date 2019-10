«Når Jakob løper 16 km/t på mølla, chatter han med dama og sjekker Instagram »

En stor del av treningen til Team Ingebrigtsen er terskeltrening. Og gjennom årene har denne terskelfarten gradvis økt. Dette har de fått til med å bygge kapasiteten sakte opp gjennom mange år.

Så sent som for to år siden var jeg med og løp en rolig morgenøkt/langtur med guttene på høydesamling i Flagstaff. Da løp vi 15 kilometer med en snittfart på rundt 4.20 minutt per kilometer (ca 13,5 km/t). Dette er såkalt sone 1, lavintensitet for guttene. For meg var det hardt. Veldig hardt. Særlig på 2000 meters høyde.

Nå har jeg ikke sjansen til å henge på lenger. Og det er ikke bare fordi jeg er i dårligere form. Guttene har økt kapasiteten markant.

I vår tok de samme turen som for to år siden, men da var lengden økt til 20 km. Og på denne rolige turen hadde Jakob og Filip en snittfart på 3,42 per kilometer. Det tilsvarer ca 16,2 km/t på tredemølla. De 20 kilometerne gikk unna på rundt 1 time og et kvarter. Det er faktisk en del mosjonister som greier dette tempoet i Norge. Men det er få, eller ingen. som gjør dette med så lav puls som Team Ingebrigtsen.

Husk at å løpe 16,2 km/t er roooooolig trening for dem.

Personlig syklet jeg sammen med dem for å kunne være i stand til å filme økten. Jeg synes det var mer enn hardt nok.

For det er nesten som man blir litt sjokkert over hvor godt trent de er.

Etter løpet i Monaco i sommer traff jeg Jakob før morgenøkta dagen derpå. Da hadde han løpt en 1500 meter på 3,31 dagen før. På nedløpingen om kvelden tok han flere terskeldrag. Og klokken åtte dagen etter var det altså restitusjon, og lett jogg som sto på programmet.

Hva er så lett jogg for Jakob?

Han startet mølla på 15,5 km/t, og økte farta etter kort tid til 16 km/t. Det er en fart mange greier å løpe på mølla.

Men: Når Jakob løper 16 km/t, så chatter han med dama og sjekker Instagram samtidig. Og det er vel unødvendig å nevne at han knapt blir andpusten av det.

Så min oppfordring til dere blir å teste litt selv neste gang dere er på et treningssenter eller i idrettshallen. Skru mølla på de hastighetene Ingebrigtsen-gutta trener på, prøv og heng på, så skjønner dere litt mer av det nivået de opererer på. Og hvor mye trening som faktisk ligger bak.

Til slutt må jeg likevel komme med en advarsel.

I kveld ser dere Ingebrigtsen-gutta løpe forsøksheat på 1500 meter. Der ligger farta på ca 27 km/t.

Ikke prøv det hjemme på tredemølla. Det er faktisk livsfarlig.