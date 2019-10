Bryter sammen når hun tar av sminken: – Dette er veldig emosjonelt

– Jeg turte ikke å gå uten sminke hjemme engang.

Hvis noen for ti år siden hadde fortalt Sanna Khursheed (31) at hun skulle ta av seg sminken på riksdekkende TV, hadde hun ikke trodd det. Det hadde vært helt utenkelig. Men som 31-åring er hun klar for det.

– Jeg kunne aldri sett for meg at jeg skulle gjøre dette, men jeg synes det er så viktig, sier Sanna før hun bryter sammen i gråt på God morgen Norge.

Hun vasker av sminken med en klut før hun fortsetter:

– Det er så viktig å vise at ikke alt er sånn som det ser ut på sosiale medier. Sminke er noe jeg elsker, noe jeg synes er gøy, men nå kan jeg også gjerne gå uten.

Gjemte seg bak sminken

I over ti år brukte Sanna masse tid og penger på å skjule kvisene sine, fordi hun slet med cystisk akne. Hun hatet huden sin.

– Da jeg var rundt 11 år, begynte jeg å få mine første kviser. Cystisk akne er rett og slett en betennelse i huden og porene. Man får store byller. Det var det jeg fikk, forteller hun til God morgen Norge.

KREATIV: Sanna elsker å eksperimentere med sminke. Foto: Sanna Khursheed.

Sanna tenkte ikke så mye over kvisene før andre begynte å kommentere dem. Etter hvert som bemerkningene kom daglig, begynte hun å gjemme huden sin under sminke.

– Jeg brukte sminke nesten hele tiden. Jeg kunne til og med sove med det hvis vi skulle på overnattingstur med skolen eller fotballaget. Jeg turte ikke å vise huden min slik den var, mimrer hun.

Selv ikke familien visste hvor mye Sanna slet med huden. Hun sminket seg til og med før de spiste frokost sammen hjemme. Men etter hvert begynte 31-åringen å forstå at hun ikke kunne leve et liv bak en maske av sminke.

– Det er nesten litt trist å tenke på at jeg i midten av 20-årene mine, fra jeg var 11 til 25 år, gikk glipp av så mye, sier Sanna.

Desperat etter en løsning

Da Sanna endelig bestemte seg for at noe måtte gjøres, gikk hun bredt ut. Hun leste forskningsrapporter, snakket med hudleger og gjorde nærmest detektivarbeid for å finne årsaken til kvisene. Hun fant blant annet ut at tilstanden delvis var genetisk. Sterke kremer og reseptbelagte medisiner ble testet ut, men det var ingenting som virkelig fungerte.

– Da la jeg om hele kostholdet mitt. Jeg tenkte veldig mye på sukker. Man får ikke nødvendigvis kviser fordi man spiser sukker eller melkeprodukter, men det kan påvirke hormonene. Hvis man har dårlig hud, er huden avhengig av rutiner og at man hele tiden er i balanse, forklarer Sanna.