Aud (87) fikk tilbud om husvask til 6.000 – fikk regning på 300.000

Pågrepet i aksjon

Nyberg sier at håndverkerne ble skikkelig forfjamset da de ble pågrepet. Han selv sto i stuevinduet sammen med moren og fulgte med på dramatikken utenfor.

Han forteller at håndverkerne ble ransaket, fratatt mobiltelefoner og nøkler før de ble påsatt håndjern og kjørt til politistasjonen.

– Dette er jo slikt man ser på TV og ikke opplever i sin egen hage. Men det var vakkert at de aksjonerte på denne måten, jeg ble helt på gråten, sier han til TV 2.

Avsnittsleder Siw Monica Bjørk Eriksen for øko- og miljøsaker i Øst politidistrikt sier at dette er en sak hvor de samarbeider med A-krimsenteret for Oslo og Akershus.

– Jeg kan bekrefte at politiet har startet etterforsking. De to som ble pågrepet onsdag er nå løslatt etter avhør. Av hensyn til arbeidet som pågår kan jeg ikke gi flere opplysninger i dag, sier Bjørk Eriksen til TV 2.

Fraråder

A-krimsenteret, som ledet aksjonen i Lørenskog onsdag, er et samarbeid mellom politiet, arbeidstilsynet, NAV og skatte- og tolletatene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Leder Olav Norheim for A-krimsenteret vil fraråde folk å takke ja til håndverkere som dukker opp på døren med diverse tilbud.

FRARÅDER: Leder Olav Norheim for A-krimsenteret vil fraråde å hyre inn håndverkere som dukker opp på døren.

– Vi opplever flere som har dårlige erfaringer med håndverkere som oppsøker forbrukere på døren. Vi vil fraråde å kjøpe tjenester som blir tilbudt på denne måten, sier Norheim til TV 2.

Norheim sier at kvaliteten på arbeidet til de omreisende håndverkerne ofte er dårlig og flere av sakene de har jobbet med blir rene svindelsaker.

– Det er veldig viktig for oss å ta bakmennene i disse sakene. Det er vanskelig, men noe myndighetene har kontroll på, sier Norheim.

Betaler ikke

Onsdag denne uken fikk Nyberg en ny faktura fra firmaet. Da var beløpet nedjustert til 218.000. Men Nyberg har rådført seg med eksperter og har fått anbefalt å ikke betale beløpet.

Forsatt står håndverkerfirmaets bil parkert utenfor Aud Nybergs hus og arbeidsutstyret står i garasjen hennes.

– Jeg vet ikke hva lederen for dette firmaet kan finne på. Men om han dukker opp her, så kommer jeg bare å henvise ham til politiet – som har nøklene til bilen hans. Dette får være en lærepenge, for du kødder ikke med en kar fra Lørenskog.

TV 2 har forsøkt å få daglig leder i håndverkerfirmaet i tale, uten å lykkes.