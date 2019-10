Både Filip og Jakob Ingebrigtsen skal i utgangspunktet ta seg greit videre fra torsdagens forsøksheat på 1500 meter. Men Christina Vukicevic Demidov retter likevel en liten advarsel til brødrene.

– På lang- og mellomdistanse kan absolutt veldig mye gå galt. De har løpt med høy risiko tidligere, sier Vukicevic til TV 2.

Den tidligere hekkeløperen mener at den dramatiske semifinalen på 5000 meteren var et bevis på det. Jakob Ingebrigtsen ble først disket etter at han hadde noen steg utenfor banen, men anken ble tatt til følge.

– Det var ikke Jakob sin skyld, han ble dyttet. Men det er sånne ting man må passe på. Det skal forhåpentligvis gå greit.

Må takle varme og nervøsitet

Hun tror likevel at de to Ingebrigtsen-guttene har kontroll på nervene før torsdagens løp.

– Alle idrettsutøvere er nervøse i et VM. Det er klart man er nervøs. Men dette har de gjort tidligere, de er ikke nybegynnere lenger. De er godt forberedt, sier Vukicevic.

En annen ting som kan spille inn, er kraftanstrengelsen Jakob gikk gjennom da han ble nummer fem på 5000. 19-åringen var i ledelsen da det gjenstod 200 meter, men fikk det fryktelig tungt på oppløpet i Doha-heten. Overfor TV 2 uttalte trener og pappa Gjert Ingebrigtsen at Jakob var svært sliten etter løpet.

– Han er vel mest banket. Han har vel aldri vært så banket som han er nå. Det er klart de siste par hundre på den 5000 meter finalen kostet, sa Gjert.

Jakob er for øvrig regjerende europamester på 1500.

– Det er noe vi gjør på vegne av alle

Tidligere i uken fortalte Gjert om hvorfor Filip og Jakob løper både 5000 og 1500.

– Vi gjør det absolutt for å få den erfaringen og for å se om det faktisk er mulig med tanke på fremtidige VM, og ikke minst OL, om det er en mulig kombinasjon. For det gjør det jo litt mer artig, det gjør det jo litt mer innholdsrikt og spennende, fortalte Gjert til TV 2.

– Du må forberede deg i trening og du må prøve i mesterskap. Og den risikoen tar vi ikke bare på vegne av oss. Hvis ikke noen er der til å ta kampen mot afrikanerne og på de lengre distansene, og av en eller annen grunn så vi at det ikke var så mange andre enn vi som kunne ta på oss det. Så det er noe vi gjør på vegne av alle, hele Europa og verden.

Henrik Ingebrigtsen stiller for øvrig ikke til start på torsdagens 1500 meter. Finalen er for øvrig på søndag.