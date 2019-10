Derfor valgte Miriam å trekke seg fra Jakten på kjærligheten

– Det ble mye følelser da jeg måtte dra, siden vi likte hverandre godt fra starten. Jeg ble også gode venner med de andre frierne, så det var trist. Alle gråt da jeg reiste, sier hun.

Har angret

Jakten-frieren innrømmer at hun har angret litt på valget om å reise hjem.

– I ettertid tenkte jeg mye på hva de andre gjorde og om André hadde byttet meg ut. Jeg angret der og da, men samtidig så måtte jeg reise hjem, sier hun.

Slik reagerte de andre frierne på at Miriam Sandvik reiste hjem:

– Trist

Jakten-bonden André Johansen forteller til TV 2 at han også syntes det var synd at hun valgte å reise hjem.

– Det var veldig trist, siden vi hadde mye til felles, og jeg hadde håpet at vi skulle få bedre tid og bli bedre kjent. Men jeg forstår at jobben kommer først, så jeg aksepterte det, sier han på telefon til TV 2.

I programmet gir Johansen uttrykk for at Sandvik var hans favoritt blant frierne.

– På det tidspunktet var hun på en måte min favoritt. Hun var den som jeg hadde et ekstra godt øye til, bekrefter han.

Enklere å flørte

Til tross for at favoritten reiste hjem, var Johansen bestemt på at han ville fortsette å bli kjent med de tre andre damene.

– Jeg hadde tre andre flotte damer hos meg, så jeg gikk ikke i kjelleren av den grunn. På en måte ble det litt lettere da Miriam dro, siden da var det en mindre å forholde seg til, og da var det enklere å flørte litt, sier han.

Det fikk ingen alvorlige følger for produksjonen da Sandvik valgte å reise hjem.

– Det er alltid synd når en frier trekker seg, men det er noe vi har tatt høyde for i produksjonen og vet at kan skje i en sesong av Jakten på kjærligheten. Det kan være ulike grunner til at en frier ønsker å trekke seg, og vi er i god dialog med den aktuelle frier, så vi vet det er en gyldig grunn, sier Unn Grethe Berge, som er presseansvarlig for Jakten på kjærligheten i TV 2.

