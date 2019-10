Hegerberg måtte selv betale overgangssummen da hun gikk til Lyon

Gerd Stolsmos nye bok «Fotballmamma» forteller historiene om døtrenes vei til toppen av europeisk fotball på kvinnesiden.

I tillegg til historiene om landslagskonflikt, kvinnekamp og den prestisjetunge Gullballen-prisen, forteller Ada og Andrine Stolsmo Hegerbergs mor også om veien til toppen.

Blant annet beskriver hun i detalj hvordan overgangen fra tyske Turbine Potsdam til Lyon i 2014 fant sted. Der avsløres det at fotballstjernen selv endte opp med å betale summen som gjorde henne til del av det franske storlagets tropp.

«Turbine Potsdam spilte Champions League-­kamp på hjemmebane mot det franske storlaget Lyon. Ada spilte fra start og gjorde en god førsteomgang. Overraskende nok ble hun tatt av i pausen. Lyons trener Patrice Lair trakk et lettelsens sukk. Hun var den angrepsspilleren han virkelig hadde fryktet, fortalte han Ada i ettertid. Etter denne Champions League-kampen rettet Lyon en henvendelse til Turbine Potsdam. Ada var fortsatt under kontrakt med Potsdam, som svarte at de ikke var interessert i å gi slipp på henne med mindre Lyon la på bordet en overgangssum på 500 000 kroner. »

«Ordningen skulle vise seg å være verdt hver eneste krone»

Kampen var våren 2014, og Stolsmo forteller videre at hun og ektemannen Stein Erik var på ferie da forhandlingene startet. Teamet var imidlertid ikke i tvil om at datterens neste stoppested i karrieren var på fransk jord, og det at storklubben ikke var beredt til å bla opp det som krevdes, stoppet ikke nordmennene. Stolsmo skriver:

NY BOK: Boken Fotballmamma, fra Kagge forlag, er i butikkene denne uken. Foto: Faksimile

«Etter hva vi forsto, var det ikke aktuelt for Lyon å betale noen overgangssum, men Potsdam sto på sitt. Det ble en tautrekking mellom klubbene, oss og den tyske agenten vår. Etter mange runder ble det til slutt enighet om at Ada kunne gå til Lyon, mot en overgangssum på 200 000 kroner. Denne summen var det Ada selv som skulle stå for, i form av redusert lønn det første året hos Lyon. Den ordningen skulle vise seg å være verdt hver eneste krone.»

Hegerberg ankom Lyon allerede som 19-åring, og har i årene som har fulgt vunnet fem strake franske ligatitler, fire cupmesterskap og fire titler i Champions League. I tillegg er hun kåret til Europas beste spiller, verdens beste spiller og har fått prisen som årets idrettsnavn i Norge. Overgangen fra tysk til fransk fotball betød alt.

« ... jeg tror hun følte at hun kom til sine egne. Det var full klaff. Hun ringte hjem og bare sprudlet over, hun følte hun hadde kommet til himmelen. Forskjellen fra Potsdam var enorm allerede fra hun ankom flyplassen: Der ble hun hentet med privatsjåfør og først kjørt rundt i hele byen før hun fikk se treningsanlegget og de splitter nye garderobene. Det var som å komme til en helt annen verden», skriver Stolsmo i samarbeid med forfatter Marit Bromark.