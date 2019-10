Bak scones og muffins med barna

Slik gjør du:

1. Bland sammen mel, havregryn og bakepulver i en stor bolle.

2. Skrell gulrot, og riv gulroten på et grovt rivjern.

3. Ha revet gulrot, melk og smeltet smør i bollen med melblandingen, og rør alt godt sammen, til du får en seig deig.

4. Strø litt mel på benken. Ha deigen over på benken. Skrap ut all deigen med en slikkepott eller en deigskraper. Strø litt mel oppå deigen hvis en er veldig klissete, og klapp den ut til en rund form som er cirka 2 cm tykk. Du kan også bruke en kjevle.

5. Bruk utstikkerformer eller et glass og stikk ut sconesene. Legg dem over på et stekebrett med bakepapir.

6. Ta deigrestene og form dem sammen igjen til en deig. Klapp den ut på nytt og stikk ut flere scones. Fortsett til du er tom for deig.

7. Vil du pynte litt? Pynt med mandler på midten av sconsene, og trykk dem litt ned. Legger du to mandler ved siden av hverandre blir det til små hjerter.

8. Stekes på 220 °C midt i ovnen i 15 minutter. Bruk over- og undervarme.