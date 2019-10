Paret, som hadde vært sammen i nesten fire år, gikk hvert til sitt i oktober i fjor. Dette forteller Julie Gaarud Holm (24) i en episode av Cathrine Monteros podcast «Bjuda på», som ble sluppet onsdag.

I sommer spekulerte media i om bruddet var et faktum, men verken Rybak eller Holm ønsket da å kommentere saken. Nå letter Holm på sløret.

– Vi fant vel ut at vi var bedre venner enn kjærester på slutten der. Vi var veldig glad i hverandre og alt det der, men det er litt krevende å ha en kjæreste som er såpass mye borte. Vi snakker 200 reisedager i året. Det er jo litt tøft, sier hun i podcasten.

– Man kjenner veldig på det savnet da. Til slutt når man er mer borte fra hverandre enn sammen, så er det naturlig at man sklir litt fra hverandre også, sier hun videre.

Prøvde å være venner

Holm forteller at de to ekskjærestene har et venneforhold etter bruddet, og reiste blant annet til New York for å feire nyttårsaften sammen.

SNAKKER UT: Julie Gaarud Holm (til høyre) forteller sin historie i podcasten til Cathrine Montero. Foto: Moderne Media (Gjengitt med tillatelse)

Selv om bruddet skjedde for et år siden, har ikke Holm ønsket å kommentere det offentlig tidligere.

– Jeg kjente det var veldig unaturlig å sitte å forklare når journalister ringte og lurte på hvorfor det ble slutt. «Dette har du ikke noe med», følte jeg. Jeg var ikke helt vant til at når man går igjennom en personlig krise, så skal man dele med alle, sier Holm i podcasten.

24-åringen avslører også at hun har fått seg ny kjæreste etter bruddet med Rybak.

Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med verken Julie Gaarud Holm eller Alexander Rybaks management torsdag.

Ble syk

Alexander Rybak, som snudde Norge på hodet da han vant Eurovision Song Contest i 2009 med landeplagen «Fairytale», har i den siste tiden slitt en del med sykdom.

Da han representerte Norge i Eurovision Song Contest i 2018, var han syk.

– Helsa kunne absolutt vært bedre. Men når man får influensa, er det verst de første timene. Det er over nå, og jeg håper jeg blir bedre snart. Men jeg kunne ønske formen var bedre, så jeg kunne deltatt på mer, sa Rybak til TV 2 den gang.

Den tidligere Melodi Grand Prix-stjernen måtte blant annet hasteoperere mandlene i fjor sommer, i håp om å få bedre helse.