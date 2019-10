Leif (53) ute av Farmen etter en dramatisk uke på gården

Leif Haugo Stavenjord (53) ble den andre deltakeren som måtte forlate Farmen etter en dramatisk uke på Lundereid gård.

Etter å ha blitt valgt som førstekjempe av storbonden Mathias Scott Pascual (27), iverksatte anleggsarbeideren fra Hemsedal et forsøk på å sabotere ukesoppdraget for de andre deltakerne.

Leif ødela buntene med lin, men oppdraget ble likevel godkjent, da deltakerne rakk å redde dem før mentor kom.

Ødela kornet

Så bestemte Leif seg for å ødelegge matlageret på gården.

– Jeg hadde egentlig tenkt å ødelegge den maten de hadde lagd til ukesoppdraget nede i matkjelleren, men de ble jo redde for at jeg skulle ta det, så de kom meg i forkjøpet og låste der, forteller Leif til TV2.no like etter tvekamptapet.

I stedet endte han med å helle varmt vann, og til slutt en skvett med penselrens på kornet.

– Det hadde jo vært ei tønne med bare vann om ikke noen hadde avslørt meg. Da kunne de ha tømt ut og berga det, men vedkommende som så meg var så hissig og lurte på om jeg hadde hatt i (penselrens, journ.anm.) eller ikke, så da sa jeg: «Nå ser du at jeg har hatt i», sier Leif og forklarer at han da tømte i penselrensen mens vedkommende sto og så på.

Avviser påstand

I episoden kan man se at Vivian Kvarven (47) under andrekjempevalget beskylder Leif for forsøk på forgiftning. Han forlater så settet i sinne etter anklagene, men kommer tilbake og avviser at han prøvde å skade noen av deltakerne.

Han sier til TV2.no at han sa ifra om kornet til produksjonen med en gang, og at hans intensjon var å la dem føle på sulten.

– Greia er at det er ingen der inne som har kjent på å være sultne. De spiser jo slik de gjør hjemme, uttaler 53-åringen.

TV 2s presseansvarlig for Farmen, Alex Iversen, bekrefter at Leif varslet produksjonen, og at de straks tok affære.

– Først helte han vann i kornet, og senere, ifølge han selv og en annen deltaker som var tilstede, penselrens i kornet. Leif ga umiddelbart beskjed til kamerateamet på gården om hva han hadde gjort, og deltagerne ble raskt informert om at kornet ikke måtte spises av, sier Iversen.

– Helt greit

Da det var klart for tvekamp mellom Leif og Kristian Tindeland (27), ville de fleste ha sistnevnte tilbake på gården.

Leif har lagt igjen en hemmelig gave til tre av deltakerne – se hva det er i videoklippet øverst i saken.