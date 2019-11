Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg er på utkikk etter en SUV og har sett på annonser av BMW X3 og Audi Q5, rundt 2006-2010 modell.

Jeg har lest det kan være diverse feil med turbo, dieselpartikkelfilter, osv.

Hvilken av disse SUV-ene anbefaler du?

Hilsen Arne fra Drammen.

Benny svarer:

Hei Arne! Alltid spennende å være på bruktbil-jakt!

Bare litt generelt helt først: Audi Q5 kom først i 2008 som 2009-modell. Jeg mener også å huske at de første bilene her kun ble levert med manuelt gir.

Vi snakker her om biler som er 10-14 år gamle. Dermed også om biler som ofte har gått relativt langt, som nok i en del tilfeller er over "middagshøyden" når det gjelder alder og levetid. Noe som da ofte preger både prisbildet og det man faktisk får her. Vi snakker jo om relativt billige doninger.

De eldste Audi Q5, som er 10 år gamle, selges nå for under 100.000 kroner. BMW X3, som altså kan være eldre, får du enda billigere. Vi snakker om fra rundt 60.000 kroner for en 2006-modell.

Bilene er ganske like rent fysisk, men allikevel forskjellige på en del punkter.

Når det gjelder BMW X3, så opplever jeg denne som hakket mer kjøreglad og sporty enn Audi Q5. Den presise styringen og det åpne, men ergonomiske førermiljøet tiltaler meg med X3.

Audi virker litt tyngre og mer sedat. Både å se på og å kjøre. Den er innrettet mer mot det komfortable, enn det sporty. Jeg liker også det innvendige designet bedre i BMW, men det er selvfølgelig smak og behag. Mens jeg liker setene i Audi best.

Begge bilene har gode 4x4-systemer og bra framkommelighet.

BMW X3 fra 2011, mens motorene fortsatt var dårlige.

Når det gjelder plassen er de også ganske like. Jeg husker at Audi Q5 fikk litt pepper for bagasjeplass og bakseteplass da den var ny. Den er ikke veldig stor innvendig i forhold til fysisk størrelse. Plassen foran er god!

Andre generasjon BMW X3 (F25) som kom i 2010 er en god del større enn forgjengeren (E83) som er den du ser på. Det kan jo være verdt å tenke på om plass er viktig for deg.

Ingen av bilene er feilfrie. De er også dyre å reparere om noe går galt. Jeg tør ikke si at den ene er bedre enn den andre rent teknisk. De har som biler flest, ulike styrker og svakheter. Ofte har de til tillegg til alderen også gått langt. Så en veldig nøye sjekk før kjøp er obligatorisk.

Se opp for

Om vi begynner med Audi Q5, er de fleste av disse levert med dieselmotor. Heldigvis. 2,0 TDI-motoren er generelt god. Mens de få som ble levert med bensinmotor kan ha et brutalt oljeforbruk. S-Tronic girkassene er de samme som DSG til VW og er egentlig – om man skal være helt ærlig – noe herk. At de havarerer er ganske vanlig og en ny koster fort 100.000 kroner eller mer. På nyere biler er de heldigvis bedre.

BMW ble nesten utelukkende levert med 2-liter diesel. De eldste her (før 2012) er nesten like dårlige som girkassene til VW/Audi. Feil med registerkjede er et kjent problem. Det samme er koksing i motoren og topplokkproblemer. Dette er absolutt noe man må være oppmerksom på.

Audi Q5 ser ikke like elegant og sporty ut som BMW-en.

Som nevnt, bilene krever en grundig sjekk før kjøp. Ting som servicehistorikk og reparasjons-historikk bør absolutt kunne dokumenteres. Her er det bare å spørre og grave, men svar uten dokumentasjon gjelder ikke ... En nylig EU-godkjenning er heller ikke feil.

Som du selv er inne på; turbohavari forekommer, det samme gjelder tette partikkelfiltre. Dessuten knekte fjærer, defektehjullagre, kranglete elektronikk, slitte dekk osv.

Ting som bremser, forstilling, dekk og at alle eklektiske funksjoner virker som de skal er obligatorisk å sjekke. Ikke slurv med dette. Er du ikke bilkyndig selv, bør du få et verksted til å sette opp en tilstandsrapport for deg. Eller eventuelt ta en NAF-test. Det koster litt, men kan være verdt hver krone.

Fine slike biler som er i god teknisk stand kan fortsatt gi eierne massevis av bilglede. Men det gjelder å være selektiv når man velger. Utvalget er godt, så det skal ikke være vanskelig å lete opp en pen bil i god stand som ikke har gått for langt. Det lønner seg nesten alltid å betale noe mer for en fin og god bil.

Når det gjelder X3 eller Q5 så er det umulig å si at den ene er bedre enn den andre, når vi snakker om 10 -14 år gamle biler. Det handler mye om å lete opp riktig bil, med det utstyret man ønsker seg og med den fargekombinasjon man liker best.

For bilkjøp handler ikke bare om fakta. Men vel så mye om smak, behag og følelser. Jeg foreslår at du prøvekjører både Q5 og X3. Du finner fort ut hvem du liker best. Så kan du starte jakten på det riktige eksemplaret etter det.

Ønsker deg lykke til med bilkjøpet.

