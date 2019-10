Erling Braut Haaland viste seg nok en gang frem på Fotball-Europas største scene. Unggutten ble byttet inn tidlig i andre omgang, og trengte kun tre minutter på å utligne til 3-3.

Se scoringen i videovinduet øverst.

I forkant av kampen omtalte Klopp den norske 19-åringen i svært rosende ordelag. Og Liverpool-spillerne var svært obs på Salzburgs mest målfarlige mann i forkant av oppgjøret.

– Han spilte kort tid, vi trodde han skulle spille fra start. Han scorer alltid mål når han spiller. I sin første Champions League-omgang scoret han jo hat trick, så det var en overraskelse at han var på benken, men de som spilte var også tøffe, sier Fabinho til TV 2.

Mohamed Salahs 4-3-scoring gjorde likevel at engelskmennene vant på Anfield. Fabinho tror det kunne blitt en vanskeligere kamp om Haaland hadde spilt fra start.

– Da han kom inn, viste han at han vet hvor målet står og scoret. Kanskje var det bra for oss at han ikke spilte fra start, sier Liverpool-spilleren.

Plaget av sykdom

Haalands oppladning til onsdagens kamp var langt fra ideell. 19-åringen har slitt med en lungesykdom den siste tiden.

– Jeg skulle egentlig ta det med ro i dag òg, men det er ikke lett når du kommer til Anfield. Men det gikk fint, så nå begynner jeg å bli i bedre form, sier spissen til TV 2.

Målmaskinen bekrefter at det er noe med lungene, men vil ikke gå i detalj. Han medgir at det har vært en kjip oppladning til kampen.

– Du kan tenke deg: En 19-åring fra Bryne som får problemer med lungene én uke før en kamp mot Liverpool på Anfield. Du kan tenke deg hva som skjer i hodet da. Du vil ut og trene mer, men det går ikke og du får ikke lov og sånn. Jeg har ligget i sengen og tenkt mye for å si det sånn.

– Forventer han er sterkere til helgen

Nordmannen står nå med fire mål på to Champions League-kamper. Totalt har Haaland scoret 18 mål på elleve kamper i alle turneringer så langt denne sesongen.

RB Salzburg ligger på andreplass i sin CL-pulje etter to spilte kamper. Til tross for gårsdagens 4-3-seier er Liverpool fortsatt bak østerrikerne på målforskjell.

Neste på programmet for Haaland og Salzburg er lørdagens ligakamp mot Altach. Salzburg-manager Jesse Marsch håper at Haaland vil være i bedre form til de kommende kampene.

– Jeg forventer at han er enda litt sterkere til helgen. Og at han er hundre prosent til de neste kampene, sier amerikaneren til TV 2.