Som følge av en signalfeil på Majorstuen Stasjon melder Sporveien T-banen om forsinkelser og avvik på alle linjer torsdag morgen.

Klokken 05.45 melder Sporveien at det fortsatt er signalproblemer på Majorstuen, men at tog kan passere med en hastighet på 15 kilometer i timen. Dette vil fortsette å medføre forsinkelser.

– T-banen går nå igjen, men med redusert fart. Det vil være små forsinkelser en liten stund, og dette gjelder i begge retninger, sier Thomas Ege, pressevakt i Sporveien til TV 2 klokken 05.55.

– Trafikken vil gå som normalt igjen snart, opplyser Ege.

Alle linjer: Det er fortsatt problemer med signalanlegget på Majorstuen, men togene som passere stasjonsområdet har maks hastighet på 15 km/t, dette medfører forsinkelser. — Sporveien T-banen (@Tbanen) October 3, 2019

Like før klokken halv sju skriver Sporveien på Twitter at det blir utført vedlikeholdsarbeid på strekningen Majorstuen - Blindern, og at all trafikk der avvikles på ett spor.

– Dette medfører forsinkelser. For at det ikke skal bli for mange tog på strekningen snur linje 5 på Stortinget, skriver Sporveien på Twitter.