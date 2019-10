Braut Haaland sliter med lungene, men vil ikke si hvorfor

I uken inn mot Champions League-møtet med Liverpool kjempet Erling Braut Haaland (19) en kamp mot klokken for å bli klarert for spill.

Taus om problemene

Den norske spissen, som endte opp med å spille litt over en halvtime, scoret etter bare tre minutter, men det var ingen selvfølge at han skulle være å se på banen i det hele tatt.

To dager før oppgjøret var Bryne-gutten på sykehus for behandling av problemer med lungene. Selv var han aldri i tvil om at han kom til å spille, men Haaland ønsket ikke å gå i detalj rundt sykdomsproblemene overfor et samlet pressekorps på Anfield onsdag kveld.

– Jeg var dårlig, men det nytter ikke med negative tanker, sier Haaland.

– Er det noe som bekymrer deg?

– Nei, ingen kommentar.

Braut Haaland har slitt med lungene tidligere, da han i 2017 gikk fra Bryne til Molde.

– Da jeg satt på sykehuset for to dager siden, ble jeg rimelig fornøyd da legene sa jeg kunne spille en halvtime, sier Haaland.

RB Salzburg-trener Jesse Marsch mener nordmannen manglet energi.

– Han har vært syk gjennom uken, så det var ikke et alternativ at han skulle starte. Han kom inn og gjorde en del bra, men fysiske tilstand og energi var ikke som det skulle være. Han var farlig, men han var ikke 100 prosent. Nå skal vi få ham helt frisk, sier Marsch.

– Du får ikke lov

Braut Haaland innrømmer at han ikke var i toppslag, selv om han bare brukte tre minutter på å score 3-3-målet.

– Jeg skulle egentlig ta det med ro i dag òg, men det er ikke lett når du kommer til Anfield. Men det gikk fint, så nå begynner jeg å bli i bedre form, sier Haaland, som vedgår at oppladningen har vært kjip.

– Du kan tenke deg: En 19-åring fra Bryne som får problemer med lungene én uke før en kamp mot Liverpool på Anfield. Du kan tenke deg hva som skjer i hodet da. Du vil ut og trene mer, men det går ikke og du får ikke lov og sånn. Jeg har ligget i sengen og tenkt mye for å si det sånn.

Selv om Haaland-oppturen fra hat tricket i første runde fortsatte med scoring mot Liverpool, endte kvelden med tap for Salzburg etter at Mohamed Salah ble matchvinner.

– Det er jo litt kjipt, og du sitter med blandede følelser. Men det var en vanvittig prestasjon det vi gjorde i dag, og noe vi burde være stolte av. Samtidig må vi ta læring av første omgang. Den er ikke god nok. Vi slipper ting for lett til og sånn. Jesse hadde en fin pauseprat. Vi klarte å justere små ting, og det gjorde det jevnere. Vi sitter igjen med blandede følelser, forteller han.