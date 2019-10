I september i fjor gikk den daværende politikvinnen Amber Guyger inn i naboen Botham Jeans leilighet i Dallas, Texas. Mens Jean satt i sofaen og spiste iskrem, ble han skutt av Guyger. Jean døde senere av skadene.

Guyger har i retten hevdet hun tok feil av leilighetene, og skjøt i selvforsvar da hun så Jean i det hun trodde var sin egen leilighet.

Denne forklaringen ble avfeid i retten, og en enstemmig jury fant henne i går skyldig i drap.

Onsdag kveld ble dommen avsagt, og juryen dømte Guyger til ti år i fengsel.

Saken har fått mye oppmerksomhet i USA, mye på grunn av at Guyger er en hvit politibetjent og offeret Jean var afroamerikaner.

Advokat for Jeans etterlatte, S. Lee Merritt kalte kjennelsen en «stor seier» ikke bare for familien, men også «for svarte mennesker i USA», ifølge CNN.

– Dette er en tegn på at ting endrer seg her i landet. Politiet kommer til å bli holdt ansvarlig for sine handlinger, og vi tror dette vil forandre politiets oppførsel over hele verden, sa Merritt utenfor rettslokalene.