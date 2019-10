Eivind Henriksen tok en sterk sjetteplass i VM med sitt kast på 77,38.

Men bamsen fra Bjørndal i Oslo var likevel misfornøyd med to av de som var foran på resultatlista.

– Jeg blir litt irritert av hvem jeg blir slått av. Blant annet en 18-åring fra Ukraina med én centimeter. Så jeg føler meg litt gammel nå som 29-åring.

– Og så er det selvfølgelig franskmannen (Quentin Bigot) som er tatt i doping tidligere. Da blir jeg enda mer forbanna egentlig.

– Over at han i det hele tatt er her?

– Ja, det er studier som viser at man har effekt av det der lenge. Så det er bare tull.

– Nærme

Franskmannen Bigot ble nummer to med et kast på 78,19 meter. Det er bak Henriksens personlige rekord. Det er sjelden det skiller bare 81 centimeter mellom sølv og sjetteplass i VM.

– Det er nærme, og medaljene går på lengder jeg har inne i kroppen. Men det blir kanskje litt teknisk rotete i starten av kastet som gjør at jeg ikke får opp de største lengdene.

Derfor var det en bittersøt følelse for Oslo-gutten, selv om han gjorde Norges tredje beste resultat så langt i VM.

– Resultatet er bra. Målet var å bli topp seks, og det er der jeg har vært denne sesongen både på rankingen og i vår Diamond League. Det synker nok inn etter hvert. Men akkurat nå er det litt sånn både og.

– Må bli sprekere

Henriksen reiser til Hellas rett etter VM for å diskutere et mulig samarbeid med en gresk teknikktrener.

Men han tror han har like mye å hente på det fysiske.

– Det skiller lite på mine resultater på en god og en dårlig dag. Det kan komme av at jeg er mer stabil teknisk enn de jeg konkurrerer mot. Så må jeg jobbe mer med fysikken. Jeg er nok langt bak rent styrkemessig sammenlignet med flere av de som var i finalen her. Jeg må bli litt sprekere.

Dagen endte også med en liten kuriositet for Henriksen.

– Jeg har aldri kastet noen kast på 77 meter før. I dag har jeg to. Tidligere har jeg bare hatt tre kast over 78. Så det var jo noe, humrer han.