29-åringen fra Bjørndal i Oslo oppnådde 77,38 meter som sitt lengste kast. I siste omgang jublet han over et kast han trodde skulle gå lengre, men da stoppet slegga på 77,07 meter.

Dermed ble det 6.-plass på Henriksen. Det skilte 80 centimeter opp til den ungarske bronsevinneren Bence Halász.

Pawel Fajdek forsvarte sitt VM-gull for tredje gang med et kast på 80,50 meter. Polakken var den eneste utøveren som kastet over 80 meter i finalen.

Sølvet gikk til Quentin Bigot fra Frankrike. Han kastet slegga 78,19 meter.

Eivind Henriksen åpnet konkurransen med et kast på 76,03. Deretter kom det et dødt kast før han fikk opp sitt beste kast på 77,38 meter i tredje forsøk. Et nytt dødt kast i fjerde omgang ble fulgt opp av 75,36 og 77,07.

Det ga totalt sett en godkjent konkurranse for Henriksen, men han kom ikke opp mot sin personlige rekord på 78,25 meter fra Tyskland i juni.

