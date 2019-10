I 2004 besøkte tre år gamle Crystal Wang Harvard University i USA, sammen med sin familie.

Under omvisningen på det prestisjetunge universitetet tok faren et bilde av datteren sammen med politibetjenten Charles Marren.

Det skriver CBS News.

Ambisiøst mål

Bildet skulle vise seg å bli et viktig symbol for den da tre år gamle jenta.

For gjennom oppveksten satte den lille jenta seg et ambisiøst mål. Hun ville returnere til skolen, som elev.

Og 15 år etter at bildet ble tatt, var drømmen blitt en realitet for 18 år gamle Crystal Wang. Da 18-åringen fikk brevet som viste at hun hadde fått en plass ved universitetet, publiserte hun barnebildet på Instagram.

Spesielt øyeblikk

Men da hun senere ankom på campus som student, bestemte hun seg for å oppsøke politimannen hun hadde posert på bildet med for 15 år siden.

En fotograf for skoleavisen fanget det spesielle øyeblikket, som i ettertid har gått viralt. Bildet har blant annet fått over 50.000 likerklikk på Harvard sin offisielle Instagram-konto.

Politibetjenten påpekte under møtet med Wang at hun alltid kunne ta kontakt med ham om det var noe hun trengte hjelp til.

– Hvis det er noe du trenger i løpet av tiden din her eller hvis du støter på noen problemer, gi meg beskjed, sa Warren, ifølge skoleavisen Gazette.

I gjengjeld ga Wang politibetjenten en kopi av bildet som ble tatt i 2004.