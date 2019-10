Innbytter Braut Haaland sjokkerte Anfield

Liverpool-RB Salzburg 4-3

Erling Braut Haaland startet på benken mot Liverpool. Etter 56 minutter kom han på banen på stillingen 3-2 til hjemmelaget.

Tre minutter seinere utlignet 19-åringen. Sjokkerte hjemmefans kunne knapt tro sine egne øyne. 3-0 var blitt til 3-3. Og nordmannen Erling Braut Haaland spilte hovedrollen.

Liverpool ristet av seg Braut Haaland-sjokket og vant kampen 4-3 takket være en Mohammed Salah-scoring drøyt tjue minutter før slutt.

Braut Haaland er fortsatt toppscorer i Champions League. Han deler førsteplassen med Tottenham-dødaren Serge Gnabry.

TV 2-ekspert Brede Hangeland er imponert.

– Braut Haaland kom inn for et lag som risikerte mye, spilte med enormt mot og imponerende kvalitet i første del av andre omgang. Og det er noe med Haaland, som ikke fikk vist så mye, men viste det viktigste: Å score mål. Han har en mentalitet som er perfekt til toppkamper i fotballen. Smilet skrudd på, full av selvtillit og til stede i øyeblikket. Målet er et «Fox in the box»-mål. Venter i helt riktig posisjon. Holder rommet foran seg åpent, og får en enkel jobb med å sette den, sier Hangeland, som ikke er overrasket.

– Jeg begynner å få følelsen av at det er typisk Erling Braut Haaland å levere i de største kampene. Liverpool slapp med skrekken etter at de gikk over i hvilemodus på 3-0. Godt trekk av Klopp sikret seieren: Firmino bak Salah på topp. De to kombinerte glitrende på den avgjørende scoringen.

Liverpool-lekestue

Allerede etter ni minutter måtte RB Salzburg-keeper Cican Stankovic plukke den første ballen ut av nettet.

Sadio Mané kombinerte fint med Roberto Firmino. Senegaleseren bredsidet ballen iskaldt ned i lengste hjørne.

– Der ser vi hvor fort det går med Mané. Lurer danske Kristensen trill rundt, utbrøt TV 2-kommentator Robin Grov.

Med scoringen er Mané den tredje Liverpool-spilleren som har scoret 15 mål eller mer i Champions League. Steven Gerrard og Mohammed Salah er de to andre.

Back-kombinasjon

25 minutter ut i omgangen la Andy Robertson på til 2-0. Den skotske venstrebacken startet angrepet med å dra av en mann på midtbanestreken. Noen kjappe kombinasjoner senere havnet ballen hos backkollega Trent Alexander-Arnold. Som igjen fant Robertson foran mål.

Vondt ble til verre for bortelaget 10 minutter senere. Salah plukket opp en retur og satte enkelt inn 3-0.