Årets Get-liga sesong er allerede tre uker gammel. I kjent stil kårer Bjørn Erevik Get-ligaens beste spillere. Dette er månedens lag for september.

Keeper:

Nicklas Dahlberg (Frisk Asker)

– Det er vel ingen overraskelse at jeg har valgt Dahlberg som keeper på min femmer. 96,6 i redningsprosent og et innsluppet mål per kamp er fasit for keeperen som fortsetter der han slapp etter sluttspillet som endte med NM-gull til Asker-laget.

Back:

Matt Prapavessis (Storhamar)

– Storhamar-backen har levert meget solid i innledningen av sesongen. Det har blitt åtte poeng på Prapavessis så langt og dermed topper han med det den interne poengligaen for backene så langt.

Back:

Max Krogdahl (Frisk Asker)

– På den andre backen er det en som ikke nødvendigvis har produsert så mange poeng. To målgivende pasninger har det blitt på unggutten fra Frisk Asker. Har levert meget solid spill og står med +9 og er med det den beste +/- spilleren i hele ligaen så langt.

Forward:

Tony Camaranesi (Storhamar)

– På forwardsiden kommer man ikke unna amerikaneren Tony Camaranesi. Hele 15 poeng har det blitt så langt og det er ikke tvil om at dette er en spiller som kommer til å bidra for Storhamar denne sesongen.

Forward:

David Morley (Stavanger Oilers)

– Stavanger har banket inn scoringer på løpende bånd, men Morley har også produsert poeng mot de antatt beste motstanderne. Fem av Morleys poeng har kommet i kampene mot Storhamar og Vålerenga.

Forward:

Stephan Vigier (Lillehammer)

– Lillehammer står med kun 18 mål så langt denne sesongen, Vigier står med ni poeng. Det betyr at halvparten av det Lillehammer har produsert offensivt har Vigier vært med på.