Iuel endte på fjerdeplass i sitt heat medtiden 55,03. Det var ikke raskt nok til å være blant dem som tok seg videre på tid.

Anna Rysjkova, den siste til å ta seg videre på tid, løp på 54,45.

Iuel har bare løpt raskere én gang: Da hun satte norsk rekord i forsøket tirsdag.

Da løp hun på 54,72, og senket sin egen norske rekord med fire tideler.

– Jeg er veldig fornøyd med det VM-et her. Jeg løp gårsdagens løp som om det var det eneste løpet jeg skulle ha, og satset alt på det, påpeker Iuel overfor NRK.

25-åringen forteller at hun gikk inn i semifinalen med en innstilling om at hun ikke hadde noe å tape.

– Jeg prøvde på en litt tøffere åpning, og tenkte at «holder det, er det kult, hvis ikke har jeg fått til ett løp som jeg er dødsfornøyd med», sier hun.

Roses av Warholm

Karsten Warholm, som trener med Iuel, roser 25-åringen. Han så semifinalen fra tribuneplass.

– Jeg er veldig imponert. Jeg trodde at det skulle gå bra, men jeg hadde en anelse om at gårsdagen kostet. Så løper hun den nest beste tiden hun noen gang har gjort. Det kan plutselig gå bra for «unge Iuel», sier Warholm til TV 2 med et glimt i øyet.

– Jeg ser at hun har tatt et nytt steg. Jeg tror det er en opplevelse hun trenger for å komme det lille steget videre som jeg mener at hun har inne, og jeg er veldig stolt av henne, fortsetter han.

– Karsten sier at han er stolt av deg?

– «Å gurimalla», spøker Iuel og tørker seg under øyet.

– Det er veldig godt å høre. Det han gjorde er helt fantastisk. Han er en inspirasjon og motivasjon. Jeg er veldig stolt og imponert over hans prestasjoner dette VM-et også, sier Iuel til TV 2.

– Suksess kan være smittsomt

25-åringen er klar på at hun prøver å lære av den doble verdensmesteren, særlig utenfor banen.

– Det sies at suksess kan være smittsomt. Jeg har prøvd å ta litt av det Karsten gjør under stevner og sånne ting. Hvordan han takler situasjonene og hva han gjør mellom løpene. Det er minst like viktig. Vi prater mye rundt det, og Leif (Olav Alnes, treneren journ. anm.) er helt kanon der, slår hun fast.

Iuel har tidligere vært åpen om at hun har slitt mye mer nerver i forkant av løp.

– Føler du at du har knekt en slags kode der?

– Det er vanskelig å si, men jeg føler i hvert fall at jeg har vært mye roligere i dette VM-et. Det har alt med å gjøre hva vi gjør mellom løp og før konkurranser, og jeg har prøvd å lære mye av det. Og prøvd å lære av Karsten på de områdene. Jeg føler at det har slått positivt ut dette VM-et, svarer hun og smiler.

Iuel løp i et sterkt heat. Bare to tok seg direkte til finale, og tre av dem hadde en bedre årsbeste enn det norske håpet. Rushell Clayton, Zuzana Hejnová og Ashley Spencer løp alle 54.42 eller raskere i Iuels heat.