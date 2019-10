– Vi risikerer å bli til en fare for demokratiet hvis vi ikke klarer å vise både hverandre og dem vi representerer, at vårt politiske arbeid er preget av respekt, sa Tone Wilhelmsen Trøen i sin tale under åpningen av Stortinget.

Knaker i sammenføyningene

Stortingspresidenten slo fast at troen på og tilliten til demokratiske institusjoner knaker i sammenføyningene mange steder.

– Det er høy tillit i Norge til de demokratiske institusjonene og mellom oss som folk. Men det er en tillit som vi må forvalte godt. Det har også vi som er folkevalgte et stort ansvar for. Vi skal bryte meninger, det er det som er demokrati. Politikk er egentlig uenighet. Når vi er rykende uenige skal vi også behandle hverandre med respekt, det er slik vi klarer å beholde den tilliten vi trenger fra velgerne som har valgt oss, sier Wilhelmsen Trøen til TV 2.

– Trenger ikke polarisert debatt

Den siste tiden har vært preget av krangel om ufin retorikk mellom regjeringspartiene Venstre og Frp. Tirsdag krevde Frp skriftlig votering da Abid Raja (V) skulle velges til visepresident i Stortinget.

– Jeg vil ikke gå inn i den debatten, men jeg tror det er viktig at vi når vi diskuterer med og mot hverandre behandler hverandre respektfullt. Vi er avhengige av at de som lytter til oss skal ha tillit til oss. Men vi er også avhengig av at flere ønsker å engasjere seg i samfunnsdebatten. Jeg tror vi kan være uenige og ha sterke meninger, men samtidig behandle hverandre med respekt når vi diskuterer, sier Trøen.

Hun mener debattformen som brukes i Stortinget er god.

– Vi trenger ikke en veldig polarisert debatt i Norge. Vi har veldig gode rammer for hvordan vi diskuterer i stortingssalen og det skal vi fortsette med.

Høy valgdeltagelse

Ved høstens kommune- og fylkestingsvalg var det flere velgere som gikk til urnene for å si sin mening enn ved de siste lokalvalgene.

– Heldigvis tyder valget i september på at vårt eget demokrati fortsatt er ved god helse. Vi vet at vi følges tett av velgere som også ved neste valg må kunne avgi sin stemme i overbevisning – ikke bare håp – om at også de neste som blir valgt, kommer til å bruke sin tid og sine krefter på de viktige tingene, sa Wilhelmsen Trøen i sin tale.

I sin tale under åpningen av det 164. storting snakket hun også om situasjonen i flere andre land, og understreket at det er lite som tyder på at den utviklingen som har uroet oss i flere år, er i ferd med å snu.

– Særlig urovekkende er det at troen på de demokratiske tradisjonene, de demokratiske spillereglene og deres bærende institusjoner kan se ut til å være under angrep både ovenfra og nedenfra i enkelte av de eldste og fremste demokratier blant oss, sa stortingspresidenten.