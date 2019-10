Genk-Napoli 0-0

Genk tok et sterkt poeng hjemme mot Napoli i Champions League. Sander Berge spilte en god kamp sentralt på midten for belgierne.

Nordmannen patruljerte midtbanen med den største selvfølgelighet. Offensivt tok han kloke valg med ballen. Defensivt stoppet han Napolis stjernespillere gang på gang.

Av Genks spillere var det kun midtbanekollega Patrik Hrosovský som traff på flere pasninger på motstanders halvdel. Berge slo flest pasninger av hjemmelagets spillere og hadde nest høyest treffprosent.

Dermed fikk Genk en fin revansje fra den fryktelige åpningsrunden i Champions League, der laget tapte hele 2-6 mot Erling Braut Haalands RB Salzburg.

For Napoli ble Genk-kampen en nedtur sammenlignet med åpningskampen mot Liverpool. Faktisk har ikke italienerne vunnet borte i Champions League siden desember 2016, men mot Genk hadde de nok av muligheter til å stikke av med alle poengene.

Spesielt stjernespissen Arkadiusz Milik hadde grunn til å være skuffet. Milik fikk to store muligheter før pause, men avslutningene var alt annet enn imponerende.

Genk kunne også tatt med seg alle poengene. Sju minutter før slutt fikk Ianis Hagi en eventyrlig mulighet til å gi hjemmelaget 1-0, men sønnen til Gheorghe blåste ballen over fra god posisjon.

I den andre 18.55-kampen slo Borussia Dortmund Slavia Praha 2-0 i den tsjekkiske hovedstanden. En flott soloprestajon fra lynraske Achraf Hakimi, som er på lån fra Real Madrid, sørget for at tyskerne tok ledelsen. Samme mann la på til 2-0 like før slutt – også det etter en mønsterkontring.