– Etter å ha gått nøye gjennom alle bevisene, har styret konkludert med at det ikke er passende å utestenge klubben på grunn av en rekke formildende faktorer, skriver English Football League (EFL) på sine nettsider.

Merseyside-klubben blir heller bøtelagt.

Boten ligger på 200 000 pund, tilsvarende 2,25 millioner kroner etter dagens kurs.

Halve summen blir imidlertid suspendert ut 2020/21-sesongen, og må bare betales dersom Liverpool igjen benytter seg av en spiller uten internasjonal klarering i tidsrommet.

Grunnen til at Liverpool bøtelegges, er at unggutten Pedro Chirivella ble brukt uten å oppfylle registreringskravene.

Den spanske midtbanespilleren var på lån til Extremadura halve forrige sesong. Liverpool skal ha trodd at den internasjonale klareringen var på plass allerede i juli, men det var ikke tilfellet.

EFL fant det formildende at Liverpool hadde søkt om assistanse fra Det engelske fotballforbundet om å få klareringen på plass allerede før sesongstart, i tillegg til at Chirivella fra før hadde blitt satt opp på listene for Premier League Two-kamper.