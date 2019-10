Se Rosenborg-PSV på TV 2 Zebra og tv2sumo.no torsdag fra kl. 20.30.

– Når gjorde han det?

PSV-trener Mark van Bommel så undrende ut etter TV 2s spørsmål om de er ekstra obs på Bjørn Maars Johnsen etter at han scoret to mål mot klubben sist gang han startet mot dem.

Når han får forklart at det var i april 2018, smiler han bredt.

– Det var ikke mens jeg var trener her. Det teller ikke, flirer han.

Bjærn Maars Johnsen. Foto: Ned Alley

Det er vel tvilsomt om han var like uvitende som han ga uttrykk for på pressekonferansen på Lerkendal dagen før de møter Rosenborg i andre gruppespillskamp i Europaligaen.

For senere trakk han frem nettopp Maars Johnsen som et RBK-våpen.

– Rosenborg kan spille veldig god fotball med spissen sin involvert. Om det ikke går bra langs bakken, kan de spille lange baller mot Johnsen, sa van Bommel før han uoppfordret trakk frem Rosenborgs defensive midtbanespiller (Marius Lundemo) som en han likte spesielt godt.

– Hvorfor?

– Han er en god fotballspiller!

Jevn pulje

Adresseavisen gjorde van Bommel oppmerksom på at i forrige kamp i gruppespillet hadde PSV en snittalder på 23, mot Rosenborgs 28, og lurte på hvem sin fordel det var.

– Det er klart at er du fem år eldre, så har du fem år mer med erfaring, og sikkert 150 flere kamper i beina. Det er en fordel for Rosenborg.

Det er selvsagt en mulig at mannen som fikk 79 landskamper for Nederland prøver å rutinert senke forventningene. Han hevder hardnakket at det ikke er noen stor favoritt i gruppen bestående av dem selv, Sporting, LASK og Rosenborg.

– Vi var alle gjennom kvalifiseringen til Champions League, og vi hadde det heller ikke lett mot Haugesund, som sier noe. Om jeg hadde sagt vi var favoritter fordi vi slo Sporting, så ville det ikke være sant.

Merkelig pressekonferanse

Så var den engelskspråklige delen av pressekonferansen over, og det gikk over til den nederlandske. Det var en merkelig affære.

Med et presserom ganske fullt av journalister, flere enn under Rosenborgs tidligere på dagen, var det kun én av de tilreisende som stilte spørsmål. Han havnet imidlertid i en diskusjon med van Bommel som varte i over ti minutter.

Saken fra nos.nl forteller at PSV tar ingenting for gitt, og at verken PSV eller RBK er det samme som da de møttes i 2004 - med van Bommel på banen.

Spilleren på pressekonferansen, Michal Sadilek, fikk kun ett spørsmål fra alle mediene. Det kom fra TV 2.

Han vet at Bjørn Maars Johnsen er høy, men har aldri spilt mot han. Det er det nok mange som har til felles med PSV-spilleren.