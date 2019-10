Torsdag fra kl. 18.30: Se AZ Alkmaar-Manchester United

Torsdag møter Manchester United AZ Alkmaar borte i andre gruppespillkamp i Europaligaen.

Manchester United vant 1-0 mot Astana i første oppgjør. Nå venter tøffere motstand - og på et helt annet underlag.

Solskjær er ikke imponert.

– Jeg er overrasket over at de velger å spille på denne banen når jeg ser den. Jeg er vant med kunstgress fra Norge, og denne banen er ikke den beste jeg har sett. Det er en av de verste kunstgressbanene jeg har sett på lang tid, sier han, og fortsetter:

– Det ser ut som banen er godt brukt. Med mine knær har jeg egentlig aldri likt kunstgress, men det er greit for de unge guttene våre. Jeg er overrasket over at man har kunstgress i et land med dette klimaet. Det er ok hvis man bor i nærheten av Nordpolen. Der kan man kan ikke spille på gress i november, desember eller mars, men her er jeg overrasket, sier han.

Solskjær må klare seg uten Paul Pogba i oppgjøret mot Fredrik Midtsjøs og Jonas Svenssons AZ.

– Han trenger mer behandling og hvile for ankelen. Jeg ville trolig ikke risikert å bruke ham på kunstgress selv om han hadde vært klar. Men han trenger hvile, sier Solskjær.

Ifølge franske L'Equipe ryker også helgens kamp mot Newcastle i tillegg til Frankrikes landskamper mot Island og Tyrkia. Avisen skriver at Pogba er satt ut av spill i to til tre uker.

Heller ikke Anthony Martial, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young eller Phil Jones er med til Nederland. Solskjær forteller at Martial neppe blir klar til helgens kamp mot Newcastle.