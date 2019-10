Saken oppdateres!

Onsdag løp 29-åringen det første av to forsøksheat på 5000 meter. Med om lag 2000 meter igjen hoppet Grøvdal av i svingen, til tross for at hun hang godt med i feltet.

Newzealenderen Camille Buscomb endte på femteplass i heatet, den siste som kvalifiserte seg direkte til finalen.

Hun løp på tiden 15.02,19, nesten elleve sekunder bak Grøvdals pers på distansen.

29-åringen vet ikke helt hva som er galt.

– Jeg har en veldig rar følelse i kroppen når jeg løper. Det er noe som ikke stemmer, og det blir et slit fra start, sier Grøvdal til NRK.

Hun spekulerer på om det kan være at hun brygger på noe, eller at den harde økten hun hadde da hun kom til Doha kostet for mye under de ekstreme varmeforholdene. Grøvdal hadde imidlertid oppsyn av lege, og følte seg svært bra under økten.



– Det er frustrerende ikke å ha svar. Jeg beklager virkelig at jeg bryter et VM-løp. Det er ikke noe jeg liker å gjøre, men jeg kjenner kroppen. Jeg kjente at jeg kunne ha presset meg inn til en finale, men jeg har ikke noe i en finale å gjøre nå, forklarer hun.

Mandagens finale på 3000 meter hinder endte i tårer for Grøvdal etter 13. plass.

29-åringen avslørte at hun også der vurderte å bryte underveis, og medga at musklene hennes passer bedre for løp uten hinder – der det ikke er «start og stopp» på samme måte.